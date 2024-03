東京都内の桜名所をユニバーサル車両で巡る！国際自動車「お花見タクシー2024」

国際自動車は、東京都内の桜の名所を高齢者に優しいユニバーサル車両で行くkmタクシー「お花見タクシー2024」の予約を、ポータルサイト「Tokyo Drive」にて開始しました。

国際自動車「お花見タクシー2024」

詳細:

ユニバーサル車両で行く「東京観光お花見タクシー2024」

【高齢者やお子様連れにおすすめ】

乗降時のストレスを最小限に、タクシーなら人ごみを避けたプライベート空間として、短時間で効率よく安全に東京の桜が楽しめます。

車窓からの桜をメインに楽しむこともできます。

【東京都内をショートトリップ!「お花見タクシー2024」】

東京には多くの桜の名所があり、桜の季節には多くの観光客が訪れます。

観光タクシーは短時間でいて、ゆったりと自分たちだけの桜スポットを楽しみ、さくらトンネルなどを鑑賞することもできます。

東京23区・武蔵野市・三鷹市内のホテル、ご自宅等の発着も可能です。

桜の名所を貸切観光タクシーで楽しむツアー。

東京観光の資格をもつドライバーが観光ガイドを兼任します。

【モデルコース】

東京駅=皇居千鳥ヶ淵=靖国神社=青山霊園=東京ミッドタウン六本木=東京駅

kmタクシー「お花見タクシー」2.0

【料金】

3時間コース 17,080円(税込)/1台あたり 時間延長30分毎に 2,770円(税込)

<注意事項>

※上記行程はモデルコースとなります。

※運行当日の開園状況や天候により案内いただけないことがあります。

※モデルコースは東京駅から乗車した場合の料金です。

※出発地(乗車地)によっては所要時間が異なることがあります。

※各種施設の入場料金、駐車料金、高速利用料金は別途発生します。

※乗降地は東京23区、三鷹市、武蔵野市に限ります。

※入場施設への予約等は承っておりません。

お客さま各自で予約ください。

【国際自動車の観光タクシー「Tokyo Drive」】

「Tokyo Drive」は国際自動車がプライベート観光に適した東京観光のモデルコースを紹介するポータルサイトです。

旬の人気観光スポットを短時間で効率よく巡る東京観光人気モデルコースや最新の東京観光スポットなどを紹介しています。

【WEB予約】

Tokyo Drive 東京観光タクシー

ユニバーサル車両で行く「東京観光お花見タクシー2024」

【電話予約】

kmタクシーコールセンター

03-5530-6001(24時間365日)

