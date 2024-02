FDA Approves First Medication to Help Reduce Allergic Reactions to Multiple Foods After Accidental Exposure | FDAhttps://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-help-reduce-allergic-reactions-multiple-foods-after-accidentalFDA approves 1st-of-its-kind treatment for severe food allergies | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/medicine-drugs/fda-approves-1st-of-its-kind-treatment-for-severe-food-allergiesFDA expands use of asthma drug Xolair to treat severe food allergies | AP Newshttps://apnews.com/article/xolair-food-allergy-anaphylaxis-peanut-93448af7cebcc36e2be458cb0c4ef883ゾレアは、 アレルギー 反応を引き起こす抗体である免疫グロブリンE(IgE)と結合し、IgEが受容体に結合するのをブロックする「モノクローナル抗体」と呼ばれる種類の薬です。もともと アレルギー 性喘息の治療薬として2003年に承認されていましたが、重症の 花粉症 に対する治療薬としても用いられています。FDAは今回、成人および1歳以上の小児を対象として、アナフィラキシーを含むI型 アレルギー 反応、つまりIgEが関与することで引き起こされる アレルギー 反応の軽減を目的としたゾレア注射を承認しました。FDAが、複数の種類の食品に対する偶発的な アレルギー 反応を軽減する治療薬を承認するのは、これが初めてとのことです。 アメリカ 国立 アレルギー ・感染症研究所(NIAID)のケリー・D・ストーン博士は、「新しく承認されたゾレアの使用法は、IgE媒介性食物 アレルギー を持つ特定の患者に対して、有害な アレルギー 反応リスクを軽減する治療の選択肢を提供するものです。食物 アレルギー をなくしたり、患者がアレルゲンを自由に摂取したりできるようにするわけではありませんが、繰り返し使用することで偶発的に アレルギー 食品に暴露された場合の健康への影響を軽減するのに役立ちます」と話しました。ゾレアは、アナフィラキシーに対する緊急治療に用いられるエピペン(エピネフリン)とは異なり、アレルゲンに対する耐性を獲得して偶発的に摂取した場合における アレルギー 反応の重症度を軽減するための予防措置として、2〜4週間ごとに注射されます。承認に先立ち、NIAIDは牛乳、卵、小麦、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、クルミのうち少なくとも1つ以上の アレルギー とピーナッツ アレルギー 、つまり合計で2つ以上の食物 アレルギー を併発している患者168人を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験を実施しました。その結果、ゾレアを4〜5カ月投与された人の68%(110人中75人)が、中等度以上の症状を引き起こすことなくピーナッツプロテイン600g(ピーナッツ2.5個分)を摂取することができたとのこと。一方、ゾレアを投与された被験者の17%はピーナッツプロテイン100g以上の摂取に耐えられず、許容量に変化が見られなかったことから、「ゾレアによる治療を受けていても、厳格なアレルゲン回避の継続は必要である」と当局は述べています。伝えられるところによると、 アメリカ だけで1700万の人々が命にかかわる可能性のある食物 アレルギー を患っていると推定されており、患者とその家族はアレルゲンへの不安におびえたり、外食などの人付き合いを諦めたりしています。ゾレアはこれまでも、食物 アレルギー に対して適用外で処方されてきましたが、今回の承認でゾレアを必要とする人がより簡単に薬を入手することができるようになりました。ジョンズ・ホプキンス児童センターの小児 アレルギー 部門で責任者を務めているロバート・ウッド博士は、「ゾレアで アレルギー からの保護を受けることができれば、 アレルギー を持つ多くの人々とその家族の人生が変わるでしょう」と話しました。