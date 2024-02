アメリカ 発祥の会員制倉庫型店「 コストコ ホールセール」(以下、 コストコ )は、高品質の商品を低価格で提供することで多くの消費者に支持されている。米ワシントン州に住むある女性も コストコ でソファを購入したが、このほど返品することにした。しかし女性が返品したソファは2年半前に購入し、家族で使用したものだったことから、SNSで物議を醸した。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米ワシントン州シアトル在住のジャッキー・グエンさん(Jackie Nguyen)が現地時間1月23日、TikTokに コストコ で購入したソファを返品する様子を投稿したところ、注目を集めた。動画の冒頭には、ジャッキーさんがリビングルームにある大きなL字型のソファを映しながら、 コストコ に返品すると説明している。このソファは2年半以上前に購入したもので、購入日は覚えているもののレシートはすでにない状態だった。ジャッキーさんはソファをピックアップトラックに積んで、 コストコ の返品カウンターの列に並んだが、周りの目が怖くて少し緊張したと明かしている。しかし、動画でジャッキーさんは「でも誰も気にしないわ。返品して! コストコ には素晴らしい返品ポリシーがあるんだから」とフォロワーに訴えている。ジャッキーさんは返品カウンターで「もう色が気に入らなくなったんです」と説明し、店内の購入履歴によりレシートがなくても返品可能で全額を返金してもらったそうだ。「うまくいったわ」と嬉しそうに語るジャッキーさんだったが、動画を見た一部の人たちからはこのような声が届いた。「それって間違っているわ。あなたの子供たちやペット、家族全員がそのソファを気に入って2年半も使い続けたのよ。返品ポリシーのちょっとした抜け穴を利用して、問題なく使ってきたソファを引き取ってもらって全額返金してもらうのは道徳的に正しいことだって思っているの?」一方、「あなたは間違っていないと思う。人々は コストコ の素晴らしい返品ポリシーを乱用しているから」といった声も見られた。しかし、この投稿に過激な意見が寄せられたためコメント欄は閉鎖されたが、米ニュースメディア『USA TODAY』によると、寄せられたコメントの中に「返品された商品は寄付されるか再販されるか、もしくは税額控除のためにメーカーに戻される」という書き込みがあったそうだ。ちなみに「 コストコ ホールセールジャパン」のウェブサイトによると、返品は会員の有効期限内であれば購入から何年経っても可能なようだ。しかし、一部電化製品の返品期間は購入日より90日間までとなっている。また、ダイヤモンドと自転車については条件があり、金地金の返品は受け付けていないとのことだ。画像は『JackieNguyen 2024年1月23日付TikTok「Returning my couch to costco」』『The Sun 2018年1月11日付「WOOD YOU BELIEVE IT? Woman takes Christmas tree back to Costco in January for a refund because it was dead」(Facebook)』『Lance Romeo 2023年4月13日付Facebook「People have been asking for me to do a video and talk about what happened.」』『Anna Brose, MSc 2022年6月15日付X「Thank you all for the kind messages and shared stories in the comments」』『WCNC.com 2019年8月13日付「Her 9-month-old refused to take her bottle. That’s when she found out her ‘formula’ was fake.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)