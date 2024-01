英ロンドン・ガトウィック空港に到着した男性は、預け荷物を受け取るために回転式ベルトコンベアの前で待っていた。しかしいくら待っても、荷物が流れてくる気配がなく、痺れを切らした男性はベルトコンベアの上に乗り、荷物が出てくるゲートに向かって叫び始めた。この男性の行動を捉えた動画は再生回数が100万回を超え、最後の意外なオチに笑いの声が上がっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

動画は、話題の男性と一緒の飛行機に乗っていたロビン・ホブソンさん(Robyn Hobson)が撮影したもので、2人は預け荷物を受け取るために回転式ベルトコンベアの近くで待機していた。

荷物が出てくるまで、多少の待ち時間が発生するのはよくあることだ。しかし待てど暮らせど荷物が流れてくる様子はなく、ベルトコンベアが動く気配すらもなかった。なかなか荷物が出てこない状況に苛立ちを覚えた男性は、荷物が出てくるゲートに頭を入れ、「お願いだから急いでくれない? ずっと待っているんだ。もし急がないのであれば、ベルトコンベアの上に排便するぞ!」と叫んだ。

男性と同じく荷物が出てくるのを待っていた人々からは、笑い声が上がっている。その後、動画は場面が切り替わって「15分後」と書かれており、それでもベルトコンベアはまだ動いていない様子だ。そして先ほどゲートに向かって叫んでいた男性が、四つ這いでベルトコンベアの上に乗り、ゲートに頭を突っ込んで「ハロー? ハロー! 急がないなら排便するぞ」と再び大声を上げている。

ゲートの向こう側にスタッフがいるのかどうかは定かではないが、待ちくたびれて我慢の限界に達した男性は、そのストレスを晴らすかのように大声を上げていた。声色から苛立ちが感じ取れるが、同時にひょうきんな空気もあり、隣で一緒にゲートの中を覗き込んでいた別の男性は大笑いしている。男性の奇想天外な行動を目の当たりにし、周囲からも多数の笑い声が聞こえてくる。

そして再び場面が切り替わり、ついに荷物が流れ始めると、「ワオ! 一番に出てきたぞ!」と男性は大喜びだった。荷物を掲げて歌い始める男性に、周囲の人は歓声を上げていた。

しかし男性が受け取った荷物は非常に小さく、機内持ち込みもできるほどのサイズだった。それを見た別の乗客が、「なんで(機内に持ち込んで)頭上の荷物棚に入れなかったんだ」と笑いながら突っ込んでいるところで映像は終わっている。

動画を撮影したロビンさんがTikTokでこの動画をシェアすると、再生回数が100万回を超えるほど反響を呼んだ。コメント欄には、「オチが面白い」「これは笑っちゃうよ」といった声の他に、「私も2時間くらい待たされたことがあったな」「フライト時間より、荷物を受け取る待ち時間の方が長かったことがあるよ」など、男性の行動に共感する声も寄せられた。

なおテックインサイト編集部ではロビンさんに、動画を撮影しようと思ったきっかけや、荷物を待っていた他の乗客の反応などをうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに2021年11月には英ヒースロー空港で、スーツケースの代わりに大量の冷凍の魚が流れてきたという奇妙なハプニングが話題を呼んでいた。

