レオナルド・ディカプリオが49歳の誕生日を迎え、米ビバリーヒルズで盛大なバースデーパーティが開催された。パーティには、ビヨンセとジェイ・Z夫妻、アル・パチーノ、レディー・ガガ、キム・カーダシアンらが招待され、会場にはスター達が続々と到着する姿が目撃された。レオナルドの新恋人ヴィットリア・チェレッティ(25)も来ており、2人は一晩中熱々な様子だったという。

【この記事の他の写真を見る】

レオナルド・ディカプリオが49歳の誕生日を迎えた現地時間11日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズにある邸宅でバースデーパーティが開かれた。

パーティ会場には、歌手ビヨンセと夫のジェイ・Z、ラッパーのスヌープ・ドッグ、歌手リタ・オラと夫で映画監督兼俳優のタイカ・ワイティティ、女優ケイト・ベッキンセールやゾーイ・サルダナなどの豪華セレブが次々と現れた。

英メディア『Daily Mail Online』が掲載した写真によると、歌手レディー・ガガ、女優サルマ・ハエック、ラッパーのタイガなどが車両に乗る姿や、クリス・ジェンナーの恋人コーリー・ギャンブルが会場前を歩く様子が写っている。

ゲストが車に乗ってパーティ会場を後にする姿も激写されており、キム・カーダシアンは疲れたような表情で目を閉じ、片手を額に当てて運転手付きの車に座っていた。

10月末に婚約が判明した俳優チャニング・テイタムと女優ゾーイ・クラヴィッツは、同じ車両の後部座席に乗り、パパラッチを避けるようにうつむき加減に座っていた。

女優オリヴィア・ワイルドは、コメディアンのクリス・ロックと同じ車両の後部座席で楽しそうに談笑しながら会場を後にした。

この他にも俳優アル・パチーノと恋人ノア・アルファラさん、レオナルドの実母イルメリン・インデンビルケンさん、ミュージシャンのベックなどの姿も目撃された。

米メディア『People.com』によると、俳優トビー・マグワイアやミュージシャンのアクセル・ローズも出席しており、パーティではラッパーのリル・ウェインがパフォーマンスを披露する場面もあったという。

盛大なパーティは明け方まで続き、ゲストの多くは午前4時過ぎまで祝宴を楽しんでいたそうだ。

この日はレオナルドの新恋人でイタリア人モデルのヴィットリア・チェレッティも出席しており、2人は始終熱々な様子だったという。

ある目撃者は『People.com』の取材に応じ、「彼らは一晩中身体を寄せ合ったり、キスをしたりしていました」と語った。

なお当日のパーティ会場では、レオナルドと昨年12月に一時的に交際説が浮上したモデルのヴィクトリア・ラマスが入場を拒否されたと報じられた。

『Daily Mail Online』の情報筋によると、レオナルドのパーティの招待状には、招待客リストが厳格に管理されると明記されていたという。

同メディアが掲載した写真には、黒いブレザーを着たヴィクトリアがビバリーヒルズの邸宅前で、モデルのショーナ・サンドと一緒に不安そうな表情で立つ姿が写っていた。

画像2〜6枚目は『RITA ORA 2023年11月12日付Instagram「Twas a night to sparkle」』『Salma Hayek Pinault 2023年11月12日付Instagram「I am incredibly honored and grateful beyond words to receive this year’s Giving Tree Award at the 2023 Baby2Baby Gala,」』『Corey Gamble 2023年11月11日付Instagram「Silk 43rd turn around the sun… 11/10/80 Thankful.」』『Vittoria Ceretti 2023年11月6日付Instagram「thank you @gucci family and @sabatods for taking me with you to LACMA」』『Victoria Arlene Lamas 2023年4月27日付Instagram「car plane London work car plane border」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)