イギリス在住の29歳の女性は今年9月、大掛かりな顎の手術を受け、第2の人生をスタートさせた。女性はこれまで「馬のような顔」「ビーバーに似ている」などと言われていじめを受けてきたが、手術で別人のように変身し「自信がついた」と前向きに語っている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

英ロンドン郊外ウェンブリーに住むオリヴィア・ボードマンさん(Olivia Boardman、29)は9月27日、約450万円(2万5000ポンド)をかけて上顎と下顎を前方に移動する「上下顎同時移動術」と、顎先の位置を変えて顔のバランスを整える「オトガイ形成術」を受けた。

費用の半分は保険でカバーされたというが、オリヴィアさんが大枚をはたいて顎の手術に踏み切ったのは、日常生活に支障が出始めたことや長年のいじめが原因だった。

オリヴィアさんはこれまで、出っ歯、大きな前歯で「馬のような顔」「ビーバーに似ている」などと言われていじめを受け、大学生になってからも疎外感を味わっていたそうで、自身のつらい経験についてこのように語った。

「いじめが始まったのは10〜11歳頃で、外見のことでほぼ毎日のようにいじめられたわ。それもある時期は特にひどかったの。高校、大学でさえも陰湿ないじめは続いたわ。」

「私は顎の形が悪く、鼻や目も形が崩れてしまっていたし、自分の顔が他の人たちと違うことは分かっていたの。だから当時はデートなんてしたくもなかったし、優しい人たちと一緒に出掛けることはあっても、なぜか常にお払い箱になってしまってね。それでいつも『私のどこが悪いのだろう』と考えてしまい、自信を失っていたのよ。」

そんなオリヴィアさんは幼い時、医師に「成長したら上下顎同時移動術が必要」と言われたそうで、年齢を重ねるごとに出っ歯がひどくなった。そして「なんとかしたい」と一度は歯科医を訪ねたものの治療には至らず、27〜28歳になると食事をしたり話をしたりするも困難になったという。

そうして昨年1月、夜間に繰り返し無呼吸になる「睡眠時無呼吸症候群」と診断され、これが原因で脳の酸素レベルが低くなり、眠気や倦怠感に襲われるようになった。オリヴィアさんのように出っ歯がひどいケースでは、睡眠中も口が開き、顎が下がって気道が狭くなってしまうことが多いそうで、当時のことをこう明かしている。

「あの頃は顎の痛みもあり、話すことがつらく、身体が疲れていて歩くことすら億劫になってしまったの。だから手術は自分の健康のためにもどうしても必要だったのよ。ただ約6時間を要した手術が終わるまでは『いったいどんな顔になってしまうのか』と怖くて仕方がなかったわ。」

こうして9月27日、待望の手術を受けたオリヴィアさんは、テレビや映画の予告編を作る仕事を4週間休職し、その間は流動食だけを摂って過ごした。今でも100%回復したとはいえず、手術の結果がしっかりと現れるまでには6か月から1年が必要だそうだが、オリヴィアさんは笑顔でこのように述べている。

「今の私は身体の奥からエネルギーが湧き上がってくるのを感じるの。手術は健康面だけでなく、美容的効果もあって、まるで第2の人生を与えられたようなのよ。」

「それに術後にSNSに写真を投稿したら、英女優のケイト・ベッキンセイルに似ていると言われてね。中には『まるでスーパーモデルのようよ』と言ってくれる人もいて…。滑稽に聞こえるでしょうし、スーパーモデルだなんてあり得ないけど、私は嬉しくて仕方がないの。自分の顔にはまだ慣れないし、まるで夢のようだけど今はとても幸せよ。何よりも自分に自信がついたし、ホッとしているの。」

「それから今までつらかった呼吸も信じられないくらい楽になったわ。今は以前のような眠気も感じないし、リフレッシュできていると感じるのよ!」

ちなみに今年9月には、トルコの68歳の女性の美容整形のビフォーアフター写真に注目が集まった。まるで別人のように生まれ変わった女性の写真には「フェイクでは?」との声もあがったが、約2年をかけて鼻形成術、フェイスリフト、眼瞼形成術などを受けた結果という。

