道端などで保護される野良犬や野良猫は、食べ物が満足に口にできず痩せて弱っていることが多い。しかし先月末、ロシアのニュースメディア『NN.RU』が伝えた野良犬は、歩くこともままならないほどの超肥満体だった。路上で保護されたというこの野良犬について、SNSではどのようにして必要以上の餌を得ることができたのかさまざまな憶測が飛び交ったが、獣医は「意図的に太らされたのではないか」とみている。このほどテックインサイト編集部では、超肥満体の野良犬を保護した動物保護施設の担当者に話をうかがった。

ロシア、ニジニ・ノヴゴロド州にある動物保護施設「Сострадание НН」が10月26日、ロシアのSNS「ВКонтакте(フコンタクテ)」に保護した犬の写真を投稿したところ、多くの関心を集めた。オスの中型犬と見られる犬は、のちに“クルゲッツ(Кругетс)”と名付けられ、同動物保護施設が管轄する獣医のもとに連れていかれた。

クルゲッツが注目を集めた理由は、超肥満とも言える体型にあった。体重が99.9キロもあり、誰もが「野良犬がなぜこんなにも太るのか?」と疑問を抱いたようだ。クルゲッツはその体型のせいで立ち上がるのも困難で、関節痛が酷く毎晩鳴き声をあげていたという。

保護したボランティアスタッフは、クルゲッツの肥満について「市場付近で食べ残しをあげる人が多いためかもしれません」と語っているが、クルゲッツの治療を行う獣医は「以前の飼い主が意図的に太らせたのではないか」と述べ、次のように続けた。

「クルゲッツは捨てられたと思うのですが、なぜこんな状態になるまで太ったのかは誰にも分かりません。しかしこれは飼い主の責任だと考えています。私たちの身体は食べたもので決まりますが、これはどの生物にも当てはまることです。きちんとした飼い主であれば、ペットの健康を考えて適切な食事を与えるはずです。」

「確かなことは言えませんが、元の飼い主がクルゲッツをこんなに太らせたのは、ユニークな見た目を作りたかったのかもしれません。犬は非常に活動的な生き物なので、適切な運動ができなければ体内のすべてのプロセスが壊れ始めることになります。」

クルゲッツは保護されてから1か月ほど経ったが、体重が徐々に減り、自力で立てるようになったそうだ。しかし、まだ歩くことは難しいため、カートに乗って移動している。また、関節の痛みが続いているため、毎日鎮痛剤が必要とのことだ。

そんなクルゲッツについて、同動物保護施設の広報担当者はテックインサイト編集部のインタビューで、このように明かしてくれた。

「保護される前、クルゲッツに何があったのかははっきりと分かりませんが、路上に放置するなんて、クルゲッツの生命が脅かされるのは明らかです。本当に信じられません。」

「クルゲッツは3〜5歳ほどで、見た目はセントラル・アジア・シェパード・ドッグの特徴を持っています。今は栄養士の管理下にあり、体重が関節に悪影響を及ぼしているため、さらなる検査が行われ、体重を50キロ以上減らすように措置が取られています。その後、必要な検査を受けて運動を取り入れたリハビリが行われる予定です。」

「クルゲッツは新しい家族がまだ見つかっていないため、今はここで治療を続けています。栄養管理された食事、週に一度の検査、継続的なモニタリングなども含めると、治療費は一日あたり2000〜5000ルーブル(約3290〜8220円)かかります。また、減量の過程には半年以上かかるかもしれません。」

さらに、元の飼い主に対して法的措置などを検討しているか尋ねたところ、次のような回答だった。

「いかなる措置も講じるつもりはありません。なぜなら私たちの大きな使命は、クルゲッツの健康を取り戻すことですからね。」

