イギリス在住の母と娘が、2週間差でそれぞれ男児を出産したというニュースが話題を呼んでいる。誕生した2人の男児は叔父と甥の関係になったが、まるで兄弟のように仲良く過ごしているという。英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。

2018年6月、英グレーター・マンチェスターのアザートンに住むキーシャ・ウォーバートンさん(Keesha Warburton、24)は、お腹に新しい命が宿ったことを家族に報告しようとした。家族に伝えるため、妊娠検査薬を手に持って階段を降りたキーシャさんだったが、彼女は「そこにはエコー写真を持った母がいたんです」と当時を振り返る。なんとキーシャさんの母親であるメラニー・ウォーバートンさん(Melanie Warburton、44)も、同じタイミングで妊娠していた。

キーシャさんとメラニーさんは一緒に定期検査に行き、ベビーグッズの購入やベビーシャワーも同時に楽しんだ。そして予定日より3週間早くメラニーさんの陣痛が始まり、2019年1月15日午後4時8分に第3子で息子のグレイソン君(Grayson)が誕生した。その2週間後の1月29日午前10時55分、キーシャさんは第1子のカーター君(Carter)を出産した。この結果、先に生まれたグレイソン君は、生後わずか2週間で叔父となった。

さらに驚くべきことに、キーシャさんはカーター君を出産してから約2か月後に双子を妊娠していることが判明した。そして2020年1月7日、キーシャさん自身の誕生日でもあるこの日に自分が生まれたのと同じ部屋で双子を出産したという。

この奇跡のような一連の出来事が起こる前、メラニーさんとキーシャさんは妊娠までに苦労を重ねてきた。メラニーさんは夫ウィリアム・ウォーバートンさん(William Warburton、36)と相談し、一度は卵管結紮術という不妊手術を受けていたが、再び妊活に取り組んでいた。またキーシャさんは6年間連れ添うパートナーのカラム・ピアソンさん(Callum Pearson、23)と妊活に励んでいたが、死産を経験していた。

キーシャさんは「死産を経験したので、妊娠の過程で経験者である母に正常かどうかを確認できたのは、とても良かったですね。母が自身のお腹で胎動を感じてから2週間後、私も自分のお腹で胎動を感じました。母と一緒に妊娠と出産を経験できたのは素晴らしいことですが、クレイジーなことだとも思いましたよ。弟ができたのと同時に、自分の子も授かるなんて、とても信じられませんでした」とユニークな体験を語った。

メラニーさんは娘と一緒に妊婦生活を楽しんでいた一方で、「ホルモンバランスが乱れた影響で、何度か娘とぶつかることもありましたね」と話している。

現在4歳になったグレイソン君とカーター君について、キーシャさんは「2人は驚くほど仲が良く、ハロウィンの時にはお揃いの仮装をさせました」と明かしており、叔父と甥という関係ながらも兄弟のように楽しく遊んで過ごしているそうだ。

ちなみに過去には、一卵性双生児同士で結婚をした2組の夫婦から生まれた息子2人が、いとこ同士のはずが遺伝子上は兄弟であることが判明し、世界中を驚かせていた。

