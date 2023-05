『シカゴ・ファイア』セットに銃を持った若者が侵入！？警備員2人が負傷

シカゴの消防士たちの活躍を描く人気ドラマ『シカゴ・ファイア』は激しいアクションシーンが見どころの一つだが、その現場でヒヤッとする事件が起きたと、米Deadlineなど複数のメディアが報じている。

『シカゴ・ファイア』をはじめとした米NBCの『シカゴ』シリーズは、実際にシカゴの街なかで撮影しているのだが、5月4日にダウンタウンにある消防学校の近くで行われていた『シカゴ・ファイア』シーズン11の撮影現場に侵入者がおり、怪我人が出る事態となった。

4日午後5時過ぎ、複数の若者が撮影現場に侵入してセット内にあったバギーを走らせた結果、2人の警備員が負傷した。シカゴの元警官だという警備員たちは病院に運ばれたが、幸い命に別状はないという。また彼らのおかげで、キャストやスタッフに累が及ぶことはなかった。事件を起こした若者たちは現場から逃走したが、警察によれば、その際に現場に一丁の拳銃を落としていったとのことだ。

日々シカゴの撮影情報を伝えているTwitterアカウントは、「またもや残念な事故がセットで起きてしまったが、もっと酷い事態になる可能性もあった」とツイートしている。本国アメリカで5月24日に最終回を迎える予定の『シカゴ・ファイア』シーズン11はもともと5日が撮影終了予定日で、今日も引き続き撮影は行われるようだ。

なお、事件が起きた4日は「国際消防士の日」で、『シカゴ』シリーズの公式Twitterが「スクリーンの内外で活躍するすべてのヒーローたちに感謝します」とツイートしていた。

sending our appreciation to all the heroes on and off-screen on #InternationalFirefightersDay pic.twitter.com/qAF7lsgIyo

- One Chicago (@NBCOneChicago) May 4, 2023