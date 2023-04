マクドナルドの人気メニュー「チキンタツタ」とアニメ『ONE PIECE』がコラボレーション!

定番の「チキンタツタ」と新商品「ゆず香る おろしチキンタツタ」、さらに夕方5時からの夜マックのメニューとして「ごはんチキンタツタ」と新商品「ごはんチキンタツタ ゆず香るおろし」が同時に登場します。

さらに新メニューとして「マックフィズ/マックフロート なみ色ヨーグルト味」と「シャカシャカポテト じゃがバタ」がラインナップ☆

販売期間:2023年4月19日(水)〜5月下旬(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

1991年に初登場して以来、30年以上の長きにわたり愛され続けているマクドナルドの人気メニュー「チキンタツタ」

多くのファンの皆さんに愛される、まさに“年に一度の「お宝」”といえる「チキンタツタ」シリーズをお楽しんでほしいとの想いから、2023年は大人気アニメ『ONE PIECE』との初コラボ企画が実現!

2023年は「チキンタツタ」のほか、新メニューの「ゆず香るおろしチキンタツタ」が発売されます。

さらに夕方5時からのメニューとして「ごはんチキンタツタ」と「ごはんチキンタツタ ゆず香るおろし」が登場。

「チキンタツタ」シリーズは、アニメ『ONE PIECE』のキャラクターが入った特別なオリジナルパッケージで提供されます。

ほかにも「チキンタツタ」と楽しめるサイドメニュー、デザートドリンクとして「シャカシャカポテト じゃがバタ」「マックフィズ なみ色ヨーグルト味」「マックフロート なみ色ヨーグルト味」がラインナップ☆

チキンタツタ

価格:

・単品 420円(税込)〜

・バリューセット 720円(税込)〜

・朝マックバリューセット 620円(税込)〜

・朝マックコンビ 480 円(税込)〜

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを使用した「チキンタツタ」

シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースとともにサンドした人気メニューです。

ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地を一つ一つ人の手でむすばれています。

「モンキー・D・ルフィ」や「サンジ」「ジンベエ」など、”麦わらの一味”が描かれたパッケージで提供されます。

ゆず香るおろしチキンタツタ

価格:

単品 460円(税込)〜

バリューセット 760円(税込)〜

朝マックバリューセット 660円(税込)〜

朝マックコンビ 520円(税込)〜

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

「チキンタツタ」を大根おろしでさっぱりと仕上げた「ゆず香るおろしチキンタツタ」が新メニューとしてラインナップ。

国産ゆず、すだち、かぼすの柑橘と角切りの大根を加えたザクザクとした食感のおろしフィリングがトッピングされています。

一味がアクセントのたまり醤油マヨソースが相性抜群の、新しい味わいのチキンタツタです。

「ゆず香るおろしチキンタツタ」のパッケージには「ロロノア・ゾロ」や「フランキー」「ナミ」たちがプリントされています!

ごはんチキンタツタ

価格:単品 470円(税込)〜/バリューセット 770円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

マクドナルドの人気メニュー「チキンタツタ」を 100%新潟県産コシヒカリを使用した特製ごはんバンズでサンドした「ごはんチキンタツタ」

生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティに、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースを加えたマクドナルドの「チキンタツタ」

ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のごはんバンズと、「チキンタツタ」の味わいが絶妙にマッチした王道の組み合わせが堪能できます。

米俵をモチーフにしたパッケージで提供されます。

ごはんチキンタツタゆず香るおろし

価格:単品 510円(税込)〜/バリューセット 810円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティと、シャキシャキの千切りキャベツにさっぱり大根おろしを加え、100%新潟県産コシヒカリを使用した特製ごはんバンズでサンドした「ごはんチキンタツタゆず香るおろし」

ゆず、すだち、かぼすを使った座臭く食感のおろしフィリング、がアクセントになっています。

一味をプラスした醤油マヨソースとも相性抜群です。

「ごはんチキンタツタ」と異なるアートで仕上げられたパッケージにも注目です。

シャカシャカポテト じゃがバタ

価格:ポテト単品 +40円(税込)〜/バリューセット価格 +40円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

人気サイドメニューの「マックフライポテト」に、期間限定で「シャカシャカポテトじゃがバタ」が新登場。

ポテトと相性抜群のバターに、隠し味のチーズと醤油がさらにコクのある旨みを引き立てる一品です。

じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットしています。

外はカリっと中はホクホクのマックフライポテトならではの味わいが思う存分楽しめる一品です。

マックフィズ なみ色ヨーグルト味

価格:単品 270円(税込)〜/バリューセット価格 +30円(税込)

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

ヨーグルトの酸味でさわやかな味わいに仕上げられた「マックフィズ なみ色ヨーグルト味」

優しい波をイメージした淡い水色が見た目にも楽しい炭酸飲料です。

マックフロート なみ色ヨーグルト味

価格:単品 270円(税込)〜/バリューセット価格 +30円(税込)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前1時00分まで

「マックフィズ なみ色ヨーグルト味」になめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングした「マックフロート なみ色ヨーグルト味」

さわやかでリッチな味わいのデザートドリンクです。

チキンタツタ×ONE PIECE がおくる「麦わらの一味なりきりARフィルター」

公開期間:2023年4月19日(水)5:00〜5月30日(火)23:59(予定)

対象メニュー:「チキンタツタ」「ゆず香る おろしチキンタツタ」

※パッケージは数量限定で、無くなり次第終了となります

推奨環境: 【スマートフォン】マクドナルド公式アプリ最新版(Apple iOS、Android ともに)Apple iOS 14以上 Android 11以上

インカメラ、アウトカメラを使用します。

※上記は動作保証をするものではありません

※JavaScript、cookie が使用できる状態で利用ください

※記載の環境すべてについて動作を保証しているものではありません

※端末の性能や仕様、他アプリの使用状況などにより正常に動作しない場合があります

※OS のバージョンアップ方法等につきましては、各端末メーカー、または携帯電話会社へ問合せください

マクドナルド公式アプリでは、AR(拡張現実)フィルターで麦わらの一味になりきり、静止画を撮影できるARコンテンツが期間限定で楽しめます。

マクドナルド公式アプリからアクセスできるキャンペーンページからカメラを起動し、対象商品「チキンタツタ」「ゆず香る おろしチキンタツタ」の数量限定オリジナルパッケージを読み込んでください。

ランダムでオリジナルキャラクターになれるARフィルターが登場し、セルフィーを撮影するとオリジナルの“手配書”が発行されます。

登場キャラクターは続々追加予定です!

※利用にはマクドナルド公式アプリへの会員登録、ログインが必要です

渋谷スクランブル交差点に全長25mの巨大オーナーゼフが出現

掲出期間:2023年4月16日(日)〜4月29日(土)予定

掲出場所:渋谷駅前ビルロングボード

掲出サイズ:高さ25m×横幅4m

渋谷スクランブル交差点(東京都渋谷区)に、ごはんチキンタツタと『ONE PIECE』がコラボレーションした限定広告が期間限定で登場!

目線の高さから上空へとそびえ立つかの様な迫力をもった縦長スペースに、ごはんチキンタツタCMに登場する「サンジ」の師匠「ゼフ」にフィーチャーして、特長である長い帽子のデザインが目をひきつけます。

※ 交差点内や付近で長時間立ち止まったり、周辺施設等への直接の問合せなどの行為は遠慮ください

※ 撮影をされる際は、三脚等の使用は遠慮ください。また、一般の方や通行中の方が映り込まないよう留意ください

※ 警察官の指示・誘導や周辺施設の交通ルール等に従ってください

アニメ『ONE PIECE』とコラボした特別なパッケージで提供。

2023年4月19日より期間限定で販売が開始される、マクドナルド「チキンタツタ」シリーズの紹介でした☆

