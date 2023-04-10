¡ÚMLB¡ÛÂç²ø²æ¤ÎÁö¼Ô¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡ÄÍðÆ®¤ËÌ´Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÊò¤ì¡Ö½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤í¤è¡×
ËÜÎÝ¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤Ç¸òºø¡ÄÁö¼Ô¤¬Âç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤Ë
¢£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 1¡¼0 ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÐ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Î¾·³Áª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£ËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿»°ÎÝÁö¼Ô¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÊá¼ê¤È¸òºø¤·¤Æº¸Â¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¤³¤ì¤¬È¯Ã¼¤Ë¤Ê¤ê°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ø²æ¤ÎÁö¼Ô¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÍðÆ®¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÍðÆ®¤¹¤ëÁ°¤Ë½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤í¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï6²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥±¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤¬»°ÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏËÜÎÝ¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊá¼ê¥»¥Ó¡¼¡¦¥¶¥Ð¥é¤È¸òºø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ëº¸Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¡¢¥¶¥Ð¥é¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Î¾·³¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁª¼ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Æþ¤êÍð¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥·¥«¥´¡×¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¿´ÇÛ¤·¤¿¤ì¤è!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ä¡Ö³ê¤ê¹þ¤ß¤Î»ÅÊý¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡×¡Ö»Ä¹ó¤Ê²ø²æ¤À¤¬¡¢ÁöÎÝ¤¬¹ó¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ï¡Ö¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¸Î°Õ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¡Ê¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Î¡Ê¥¶¥Ð¥é¤Î¡Ë¸À¤¤¤°¤µ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¶¥Ð¥é¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë