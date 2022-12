ピザ焼き用のヘラを「ピール」"Peel"と呼ぶそうですが、釜やオーブンなどに出し入れするときに必須な道具。

世界一強そうに見えるピールをご覧ください。



(credit:Reddit/hellraiserl33t)

なんとバトルアックス(戦斧)風のピール!

実際にピザ屋で使われているもので、たくましい腕や体格から、まるでドワーフの戦士のよう。

仮に強盗がやってきても、この店を襲うのは止めることでしょう。

(参照)

[動画を見る]

How to put Pizza on the Peel - YouTube