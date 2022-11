今年4月、大幅な減量に成功したイギリス在住の女性が最愛の男性と結婚式を挙げた。2人が婚約したのは2016年のことで、当時の体重が約152キロだった女性は結婚式に向けてダイエットを開始した。そんななかで2人の子宝に恵まれ、女性は出産後にリバウンドしてしまったそうだが、2021年にダイエットを再開しわずか9か月で76キロ超の減量に成功したという。『The Mirror』が伝えている。

英ハートフォードシャーにあるスティーブニッジ出身のローラ・トーマスさん(Laura Thomas、30)は、わずか9か月で体重24ストーン(約152.4キロ)から12ストーン(約76.2キロ)の減量に成功し、今年4月に婚約者のマーティンさん(Martin、30)と結婚式を挙げた。

2人が出会った当時、19歳だったローラさんの体重は16ストーン(約101.6キロ)だった。しかし2016年12月にプロポーズを受けた時には、体重24ストーンまで膨れ上がっていたそうだ。

それまでジャンクフード中心の食生活を送っていたというローラさんは、最初にダイエットを決意した時のことをこのように振り返っている。

「マーティンからプロポーズされた時、私は自分自身が幸せであるためにスリムな体でウェディングドレスを着てバージンロードを歩きたいと思いました。また体重のせいで10年以上ダンスをすることはなかったのですが、結婚式のファーストダンスで注目を浴びたいという思いもあったんです。」

「それに私たちは当時から子供を持つことを望んでいて、妊娠するためにあらゆることを試していました。検査では特に問題なかったのですが、私は自分の体が妊娠に適していないことは分かっていました。だって15年間もテイクアウトの食事やチョコレートなど体に悪いものばかり食べていましたから。そんな自分の姿ときちんと向き合った時、これまで暴食したせいで赤ちゃんを授かるチャンスを逃している気がして泣いてしまいました。」

そして2017年1月、ローラさんは「ケンブリッジ・ウェイト・プラン(Cambridge Weight Plan)」の食事置き換えダイエット「1:1」を開始した。

一日の摂取カロリーを800キロカロリーにまでに抑えた結果、同年9月には目標だったマイナス9ストーン(約57.1キロ)を達成したそうだ。

さらにその数日後には妊娠が発覚したといい、ローラさんは「まるで奇跡のような出来事でした。今まで妊娠できずにいたのは私の体重のせいだったんだと確信しました」と語っている。

その後、第1子のアーチー君(Archie、4)を出産すると、まもなく第2子を妊娠したローラさん。しかし娘のアメリアちゃん(Amelia、3)を出産した2019年10月には、再び体重24ストーン(約152.4キロ)にリバウンドしてしまったという。

そんなローラさんは2020年1月からダイエットを再開し、同年7月には目標体重である15ストーン(約95.2キロ)を達成したのち、秋には12ストーン6ポンド(約78.9キロ)と体重70キロ台に突入した。

そして2020年10月、体重が12ストーン(約76.2キロ)、服のサイズが12号になったことをきっかけにローラさんとマーティンさんは結婚式を執り行う日を決めた。

人生の晴れ舞台であるその日を迎える前に、ローラさんは腹部の緩んだ皮膚を取り除くタミータック手術と豊胸手術を受けたそうで、このように明かしている。

「2021年6月、タミータック手術を受けてたるんだ皮膚を取り除いてもらいました。手術には15000ポンド(約250万円)かかり、1週間ほど入院しなければなりませんでしたが、私はその結果に満足しています。またバストがCカップからAカップにサイズダウンしたので、今年1月にDDカップにサイズアップするためのインプラント手術を受けました。」

そして迎えた今年4月18日の挙式当日、ローラさんは12号サイズのウェディングドレスを着て100人のゲストが祝福するなか自信に満ちた姿でバージンロードを歩いた。

「2人のかわいい子供たちが走り回る中、最高の時間を過ごすことができました。何年も会っていなかった友人や家族が褒めてくれて、私は雲の上にいるようでした。以前は『こんな私のことを誰が愛してくれるの?』と思っていましたが、マーティンはどんな姿の私でも愛してくれる人です。彼がいたから私は強くなることができたのです。」

そのように語ったローラさんは現在も体重12ストーンをキープしているそうで、最愛の夫や子供たちとともに幸せな毎日を過ごしているという。

