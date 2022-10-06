±ß°Â¡¦¥Î¡¼¥Ó¥¶¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡á´Ú¹ñ
ÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¶õ¤ÎÆ»¤¬Âç¤¤¯³«¤«¤ì¤¿¤¬¹Ò¶õ·ô²Á³Ê¤ÏÁêÊÑ¤é¤º¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£µÆü¡¢´Ú¹ñ¤Î¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¡ÁÀ®ÅÄ±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤Ï£¶£°Ëü¥¦¥©¥ó¡Ê£¶Ëü±ß¡Ë¿å½à¤À¡£¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¡Á±©ÅÄ¤Ï£·£°Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡Ê¿··¿ÇÙ±ê¡ËÄ¾Á°¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç£²Ëü¥¦¥©¥óÂæ¡ÊÊÒÆ»´ð½à¡Ë¤Î¹Ò¶õ·ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÎòÂåµé¤Î±ß°Â¤Ë²Ã¤¨¤Æº£·î£±£±Æü¤«¤é¥Î¡¼¥Ó¥¶Æþ¹ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹Ô¤¹Ò¶õÎ¹µÒ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ò¶õ·ô²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ò¶õ·ô²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤¿°ì¼¡Åª¤ÊÍýÍ³¤ÏÏ©ÀþÉÔÂ¤À¡£ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤¤¤¬Ï©Àþ¶¡µë¤¬¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥Î¡¼¥Ó¥¶Æþ¹ñºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤Î¹Ò¶õ·ôÍ½Ìó·ï¿ô¤Ï£³ÇÜ¶á¤¯¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÆâ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÏÆüËÜÏ©Àþ¤ÎÁýÊØ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Î¿å½à¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ïº£·î£±£±Æü¤«¤é¿ÎÀî¡ÁÀ®ÅÄ¡¢¿ÎÀî¡ÁÂçºåÏ©Àþ¤ò´ûÂ¸¤Î½µ£·²ó¤«¤é£±£´²ó¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¡£¿ÎÀî¡ÁÊ¡²¬Ï©Àþ¤Ïº£·î£±£´Æü¤«¤é½µ£³²ó±¿¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Âç´Ú¹Ò¶õ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£²£°£±£¹Ç¯¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÆüËÜÏ©Àþ¤Ï½µÅö¤¿¤ê±¿¹Ò²ó¿ô¤¬£±£¹£´²ó¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¸½ºß¤ÏÈ¾Ê¬¿å½à¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤âº£·î£³£°Æü¤«¤é¿ÎÀî¡ÁÀ®ÅÄÏ©Àþ¤ò½µ£±£°²ó¤«¤é£±£²²ó¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·âÅª¤ËÆüËÜÏ©Àþ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÏ©Àþ¤Î½µÅö¤¿¤ê¤Î±¿¹Ò²ó¿ô¤Ï£²£¹²ó¤Ç¡¢£²£°£±£¹Ç¯²Æ¡Ê£±£´£³²ó¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È£µÊ¬¤Î£±¿å½à¤À¡£¥¢¥·¥¢¥Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö±ß°Â¸½¾Ý¤Ç¹Ò¶õ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»¥ËÚ¤ÈµÜºêÏ©Àþ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¤âÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ê£Ì£Ã£Ã¡Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯ÆüËÜÏ©Àþ¤òÁýÊØ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ïº£·î£±Æü¤«¤é¿ÎÀî¡ÁÀ®ÅÄ¡¢¿ÎÀî¡ÁÂçºåÏ©Àþ¤òËèÆü£²²ó±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶â³¤¡ÁÂçºå¡¢¶â³¤¡ÁÊ¡²¬Ï©Àþ¤âËèÆü£±²ó±¿¹Ò¤¹¤ë¡£¥¸¥ó¥¨¥¢¡¼¤âº£·î¤«¤é¿ÎÀî¡ÁÊ¡²¬Ï©Àþ¤Ê¤É¤òÁýÊØ¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¤Ïº£·î£±£´Æü¤«¤é½µ£´²ó¤À¤Ã¤¿¿ÎÀî¡ÁÀ®ÅÄÏ©Àþ¤Ê¤É¤ò½µ£·²ó¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¹Ò¶õ¶È³¦¤Ç¤ÏÏ©ÀþÁýÊØ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹Ò¶õ·ô°ú¤²¼¤²¸ú²Ì¡×¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£¹¶·âÅª¤ÊÁýÊØ¤Ç¤â¼ûÍ×µÞÁý¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜÏ©Àþ¤Ï£Ì£Ã£Ã¤¬²Á³Ê¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤¯ÁýÊØ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Î¿å½à¤ËÏ©Àþ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯½é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯²Á³Ê¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£