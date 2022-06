米バージニア州チェスターフィールド郡で4月21日、スクールバスにトラックが衝突する事故が発生、乗っていた7人全員が病院に搬送された。当時のバス内部の衝撃的な様子を今月、同郡の公立学校が公開し注目を集めている。『ABC 8News』などが伝えている。

事故が起きたのは午後3時50分頃で、ピックアップトラック「フォードF-150」が走行中の道路をそれてコントロールを失い、バスの運転席付近に側面衝突した。

この衝撃でバスはガードレールを突き破り、道路脇の土手に落ちて助手席側に横転、特別支援教室に通う12歳から17歳の生徒5人とバスの運転手を含む大人2人が病院に搬送された。

衝突直後の映像を見ると、シートベルトをしていたバスの運転手と少なくとも生徒2人はなんとか席に留まっているが、シートベルトをしていなかった1人はバスの左側に投げ出された後、右側に大きく飛ばされている。

横転したバスの中には近くの渓谷の水が勢いよく流れ込み、バックパックが浮いているのが見て取れる。また生徒の1人は茶色く濁った水の中に体半分が埋もれて動けなくなっており、バス内部がパニック状態であったことは容易に想像できる。

バスの中にその後、事故を目撃した少なくとも6人が車を停め、窓から次々と乗り込んで救助にあたったそうで、7人全員の命が救われた。

警察が現場に到着したのは事故から約10分後で、トラックを運転していた55歳のラリー・タリー・ジュニア(Larry Talley Jr.)が無謀運転と車検切れの車を運転していた容疑で逮捕された。

ちなみにこの動画には「全員が無事だったことは奇跡的」「これはトラウマになるよね」「水深が深い場所でなくて良かった。救助してくれた人たちには頭が下がる思い」「シートベルトがいかに大切か、思い知らされる事故」「これは怖い」「バスの運転手もよく頑張ったと思う」「トラックの運転手の罪を重くすべき」といったコメントがあがった。

なお今年4月には、米ニューメキシコ州アルバカーキの当局がフォード・マスタングに衝突され横転したスクールバス内部の映像を公開した。バスには中学生23人が乗っており、カメラは生徒が宙に放り出される衝撃の様子を捉えていた。

