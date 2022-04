Googleが、多くの批判を受けて頓挫した広告用のトラッキング技術であるFederated Learning of Cohorts(FLoC)に代わるものとして、「トピック」のテストを開始したと報じられています。

Chromium Blog: What to Expect from Privacy Sandbox Testing

https://blog.chromium.org/2022/03/what-to-expect-from-ps-testing.html

Chrome’s “Topics” advertising system is here, whether you want it or not | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/03/googles-topics-advertising-system-starts-rolling-out-to-chrome-canary/

Google starts testing a new way to personalize ads based on interests

https://www.androidpolice.com/google-chrome-topics-test-interest-based-ads/

Googleは2019年に、プライバシー上の問題が多いサードパーティーCookieを廃止する方針を発表し、Cookieの代替となる追跡技術であるFLoCを開発しました。しかし、FLoCは個人を追跡しないものの、ユーザーをグループ化した上でその興味や関心を他企業と共有し、それ元にしたターゲティング広告を行うことが可能なことから、電子フロンティア財団やOracleらが激しく批判。GitHubやAmazonが相次いでFLoCの排除に乗り出していました。

こうした逆風を受けて、GoogleはFLoCに代わる「トピック」を新たに打ち出しました。ユーザーの閲覧履歴から生成された関心事を最大3週間ブラウザ上に保管し、これを広告主と共有する「トピック」の詳細な仕組みについては、以下の記事を読むとよく分かります。

Googleが「最悪」と評された新システム・FLoCを捨てて「トピックAPI」に方針変換、どんな仕組みなのか? - GIGAZINE

この「トピック」について、Googleは3月31日に「本日から、開発者はChromeのCanaryバージョンで『トピック』などのグローバルテストを開始することができるようになりました」と述べて、Google Chromeの試験運用版であるChrome Canaryに「トピック」を導入したことを発表しました。

「トピック」がどんな機能なのか見るには、Chrome Canaryの設定画面から「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「プライバシーサンドボックス」をクリックします。

すると、「Browser-based ad personalization(ブラウザベースの広告パーソナライゼーション)」という項目が現れました。これが、「トピック」とのことです。

まだテスト段階であるため、記事作成時点では「トピック」に基づく広告が表示されることはないとのこと。「トピック」によりブラウザがユーザーの関心事を収集した場合、以下のように「Auto & vehicles(自動車や乗り物)」「Books & literature(本や文学)」「Comics & animation(漫画やアニメ)」といったリストが生成され、その右の「Remove」ボタンで削除してカスタマイズすることも可能になります。また、ユーザーは「トピック」機能自体を切ることもできます。

今回のリリースにより、「トピック」のAPIと同時に広告アクションの実行や広告主の選択などを担う「FLEDGE API」や、広告のクリックやインプレッションの計測、コンバージョンの追跡などを行う「Attribution Reporting API」などもChrome Canaryに導入されました。

「トピック」について、IT系ニュースサイトのArs Technicaは「FLoCと大差ありませんが、『トピックAPI』を使えば誰かがユーザーを個別にターゲティングする可能性は低くなると思われます。ただし、どちらにせよ極めて不愉快なものであるとの印象は禁じ得ません」とコメント。Android Policeも「Googleは今のところ技術的なフィードバックだけを求めていますが、同社はほぼ間違いなくプライバシー監視団体から一言二言新技術についての注文を受けることになるでしょう」と述べました。