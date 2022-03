出産後は多くの女性が体調の悪化を実感するというが、アメリカに住むある女性は出産時に強くいきんだため「片目が飛び出た」とSNSで明かし、多くの注目を集めている。『New York Post』『Metro』などが伝えた。

アメリカ在住のベサニー・コリンズさん(Bethany Collins、23)が今月6日、TikTokに動画を投稿したところ120万回の再生回数を記録した。動画はべサニーさんが愛娘フィービーちゃん(Phoebe)を出産した直後、「片目の眼球が飛び出てしまった」と明かしており、このように綴っている。

「主治医は(飛び出た目を見て)『すごい! こんなの今まで見たことなかったよ』と言っていたんだけど、でもまあ眼球は6週間ほどで元に戻ったし、それに今私にはフィービーがいるしね。」

動画では出産直後のベサニーさんの顔が映し出されているが、彼女の片目は突出した眼球の重みで片目全体が下に垂れ下がっているように見える。どうやらベサニーさんは出産時のいきみ過ぎにより眼球に圧がかかったとみられるが、ユーザーからはこのような声が寄せられた。

「私もよ! 強くいきみ過ぎちゃって目の血管が浮き出ちゃったのよ。」

「私もいきみすぎて目が血まみれになったわ! もうすごい怖い顔になってたのよ。」

「ちょっと待って! なんなのこれ、こんなことあるの? 無理無理! 子供を産むのがさらに怖くなっちゃったわ。」

またベサニーさんの体験談は「別の意味で避妊を助長する」といったジョークも見られ、「私は絶対に子供を作らないわ」といった声も届いていた。ベサニーさんの目の症状はかなり稀なようで、出産や育児に関する情報ウェブサイト『BabyCenter』によると、出産後に目が充血することはよくあるそうだ。

同ウェブサイトによると、分娩中に激しくいきみすぎたことにより血圧が上昇して毛細血管が損傷し、目の充血を引き起こす可能性があるという。しかし目の健康に大きな害をもたらすことはなく、2週間程度で治癒するとのこと。今回、ベサニーさんの片目は6週間ほどで元に戻り、現在はフィービーちゃんの育児を楽しんでいるようだ。

