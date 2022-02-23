「テレ東音楽祭2022春」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2022/02/23】23日放送のテレビ東京系「テレ東音楽祭2022春」（夕方5時30分〜夜9時54分の生放送）のタイムテーブルが、番組公式Twitterにて発表された。
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MCは国分太一と檀れいが担当。タイムテーブルは以下の通り。
◆17時台
櫻坂46
Travis Japan
桐谷健太（19時台も出演）
かりゆし58
A.B.C-Z
ORANGE RANGE（19時台も出演）
家入レオ
◆18時台
AI
Hey! Say! JUMP
Awesome City Club（19時台も出演）
FANTASTICS from EXILE TRIBE
Saucy Dog
日向坂46
Snow Man
天月-あまつき-
MAISONdes
和田アキ子
◆19時台
岡本真夜
Awesome City Club（18時台も出演）
桐谷健太（17時台も出演）
ORANGE RANGE（17時台も出演）
乃木坂46
SixTONES
◆20時台
高橋ジョージ＆THE虎舞竜
南野陽子
AKB48
なにわ男子
宮沢和史
◆21時台
倖田來未
Cocco
Da-iCE
NEWS
KAT-TUN
木梨憲武
※出演順や登場時間は若干前後する可能性あり
（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】