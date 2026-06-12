6月11日、元ボクシング世界王者でタレントのガッツ石松さんが肺炎のため死去したことが明らかになった。76歳だった。所属事務所は公式SNSを通じて、2日に都内の病院で永眠したと発表した。ガッツさんは、’74年にWBC世界ライト級王座を獲得し、プロボクサー引退後はタレントや俳優としても活躍。映画『ブラックレイン』やNHK朝ドラ『まれ』など話題作に出演し、「ガッツポーズ」や「OK牧場！」のフレーズでも広く親しまれた。所属