水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の最終回が17日深夜に放送され、佳乃（篠田）による壮絶な復讐が描かれると、ネット上には「阿部定？？」「グロいわヤバいわ」「深夜じゃなきゃできなかった描写」といった反響が寄せられた。【写真】佳乃（篠田麻里子）と対峙する奈津子（水崎綾女）と麗奈（矢吹奈子）『サレ