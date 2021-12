気がつけば2021年もいよいよ残りわずか、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

外に出るには寒い季節、年末年始のお休みは家でのんびり過ごされる方も多いはず。

そんな方のために、年末年始に放送される注目のTV番組をご紹介します!

定番の番組から新しく登場した番組まで、気になる番組はぜひチェックしてみてくださいね。

■12月28日

放送局:TBS系出演者:HIKAKIN、春日俊彰、菅田琳寧、砂川信哉、武尊、藤光謙司、ストリーツ海飛、高岸宏行、前田裕太、粗品、せいや、兼近大樹、フワちゃん、塚田僚一、岩本照、樽美酒研二、喜矢武豊、浦川翔平、武知海青、小林よしひさ、安嶋秀生、森本裕介、山田勝己、多田竜也、川口朋広、漆原裕治 他放送時間:18:00〜22:57番組公式URL:https://www.tbs.co.jp/sasuke_rising/

◯超逆境クイズバトル!!99人の壁 ディズニー知識王決定戦

放送局:フジテレビ系

出演者:佐藤二朗(MC)、白石麻衣、風間俊介、土屋伸之、アルコ&ピース、青色1号、くれいじーまぐねっと、斎藤司、サンシャイン池崎、武内駿輔、野呂佳代、藤井直樹、武藤十夢

放送時間:18:30〜21:00

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/99wall/

◯家事ヤロウ!!! 今年話題のレシピベスト20



放送局:テレビ朝日系

出演者:バカリズム、中丸雄一、カズレーザー、宮沢りえ、橋本環奈、鈴木保奈美、上白石萌音 、大竹しのぶ

放送時間:19:00〜21:48

番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/kajiyarou/

◯ウンナンのニッポン全国大表彰!国民的オブ・ザ・イヤー2021

放送局:日本テレビ系

出演者:ウッチャンナンチャン(MC)、水卜麻美(進行)

放送時間:22:00〜23:30

番組公式URL:https://www.ntv.co.jp/year/

見どころ:ウッチャンナンチャンが2021年初の共演

■12月29日

放送局:フジテレビ系出演者:千鳥(MC)、かまいたち、ダイアン、荒牧陽子、華原朋美、島谷ひとみ、濱田崇裕、徳永ゆうき、富田鈴花、BENI、マルシア、丸山礼、Mr.シャチホコ、たむらけんじ、、ひょっこりはん、水谷隼、向井康二放送時間:18:30〜23:03番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/b_hp/oniren/見どころ:サビだけカラオケで10曲連続クリアできたら100万円。千鳥とかまいたちが何レンチャン(連続成功)できるかを予想して、合計レンチャン数で勝敗を競う。

◯ナスD大冒険TV年末4時間半SP 無人島で2泊3日0円生活



放送局:テレビ朝日系

出演者:友寄隆英(ナスD)、フィッシャーズ、井上咲楽、西村瑞樹、

放送時間:19:00〜23:30

番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/bigadventure/#/

■12月30日

放送局:TBS系出演者:安住紳一郎・吉岡里帆(MC)放送時間:17:30〜22:00番組公式URL:https://www.tbs.co.jp/recordaward/

◯アメトーーーーーーーーーーーク! 年末5時間40分SP

放送局:テレビ朝日系

出演者:明石家さんま、土田晃之、劇団ひとり、品川祐、水田信二、ユウキロック、松橋周太呂、かじがや卓哉、今田耕司、倉科カナ、霜降り明星、草薙航基、ニューヨーク、イワクラ、あんり、飯塚高太郎、陣内智則、高橋茂雄、後藤輝基、川島明、西田幸治、豊本明長、塙宣之、松尾陽介、村上健志、ほしのディスコ、三島達矢、酒井貴士、田所仁、池田直人、山崎弘也、天海祐希、出川哲朗、藤本敏史、小杉竜一、大悟、田中卓志、津田篤宏、とにかく明るい安村、尾形貴弘、かまいたち、瀬下豊、ケンドーコバヤシ、広瀬アリス

放送時間:18:00〜23:40

番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/ametalk/

◯超ド級!世界のありえない映像大賞

放送局:フジテレビ系

出演者:船越英一郎、飯尾和樹、一ノ瀬颯、IKKO、大原優乃、森泉 他

放送時間:18:30〜23:03

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/arienaieizo/

◯クイズ☆正解は一年後

放送局:TBS系

出演者:田村淳・枡田絵理奈(MC) 他

放送時間:23:40〜25:50

番組公式URL:https://www.tbs.co.jp/quiz_ichinengo/

■12月31日

放送局:テレビ東京系出演者:徳光和夫、竹下景子、中山秀征、秋川雅史、石川さゆり、市川由紀乃、五木ひろし、大月みやこ、丘みどり、加山雄三、川中美幸、クミコ、香西かおり、伍代夏子、小林幸子、坂本冬美、島津亜矢、純烈、新川二朗、瀬川瑛子、千昌夫、田辺靖雄・九重佑三子、天童よしみ、中村美律子、長山洋子、新沼謙治、原田悠里、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、増位山太志郎、松平健、松前ひろ子、美川憲一、三沢あけみ、水森かおり、三山ひろし、八代亜紀、山内惠介、山川豊 他放送時間:16:00〜22:00番組公式URL:https://www.tv-tokyo.co.jp/toshiwasure21/

◯RIZIN

放送局:フジテレビ

出演者:朝倉未来、朝倉海、矢地祐介、ホベルト・サトシ・ソウザ、浜崎朱加 他

放送時間:18:00〜23:45

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/rizin/index.html

◯ザワつく!大晦日 一茂良純ちさ子の会



放送局:テレビ朝日系

出演者:石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子、高橋茂雄 他

放送時間:18:00〜23:00

番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/zawatsukufriday/

◯笑って年越したい!笑う大晦日

放送局:日本テレビ系

出演者:ナインティナイン、バナナマン、千鳥、後藤輝基、川島明、渡辺直美 他

放送時間:18:30〜0:30

番組公式URL:https://www.ntv.co.jp/warauoomisoka/

見どころ:一夜限りの最強ネタ祭り。お笑い界を代表する豪華MCの元に、人気芸人・豪華ゲストが大集合。

◯第72回NHK紅白歌合戦

放送局:NHK

出演者:大泉洋・川口春奈(MC)、【紅組】AI、あいみょん、石川さゆり、Awesome City Club、上白石萌音、坂本冬美、櫻坂46、天童よしみ、東京事変、NiziU、乃木坂46、Perfume、BiSH、日向坂46、MISIA、水森かおり、milet、millennium parade × Belle (中村佳穂)、薬師丸ひろ子、YOASOBI、LiSA 【白組】KAT-TUN、関ジャニ∞、King & Prince、郷ひろみ、GENERATIONS、純烈、鈴木雅之、SixTONES、Snow Man、DISH//、BUMP OF CHICKEN、氷川きよし、平井 大、福山雅治、星野 源、布袋寅泰、まふまふ、三山ひろし、宮本浩次、山内惠介、ゆず

放送時間:19:30〜23:45

番組公式URL:https://www.nhk.or.jp/kouhaku/

◯THE鬼タイジ 大晦日決戦in鬼ヶ島



放送局:TBS系

出演者:アンミカ、ウルフアロン、エレナ・アレジ・後藤、オカダ・カズチカ、尾形貴弘、春日俊彰、ジャングルポケット、郄藤直寿、貴乃花光司、高橋光臣、塚田僚一、中澤佑二、中村アン、東 啓介、フワちゃん、間宮祥太朗、水谷隼、有輝 他

放送時間:19:40〜23:45

番組公式URL:https://www.tbs.co.jp/program/onitaiji/

見どころ:人間VS鬼の究極のシューティングサバイバル番組。激流下りや雪山、さらには爆破装置も盛り込まれた史上最大のスケールでバトルが繰り広げられる。

◯CDTVライブ!ライブ!年越しプレミアムライブ2021→2022



放送局:TBS系

出演者:AI、INI、I Don't Like Mondays.、あかせあかり、あたらよ、家入レオ、EXIT、=LOVE、ウマ娘、ウルトラ寿司ふぁいやー、AKB48、A.B.C-Z、OWV、Awesome City Club、Omoinotake、上白石萌音、神はサイコロを振らない、川崎鷹也、Creepy Nuts、CHEMISTRY、ゴールデンボンバー、櫻坂46、ザ・クロマニヨンズ、saji、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SUPER BEAVER、Da-iCE、TAEKO、DA PUMP、超ときめき□宣伝部、DEAN FUJIOKA、DISH//、中島美嘉、なかねかな、NEWS、Novelbright、乃木坂46、≠ME、HiHi Jets/ジャニーズJr.、Perfume、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、ハンブレッダーズ、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、美 少年/ジャニーズJr.、BiSH、日向坂46、平井大、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS from EXILE TRIBE、藤原さくら、BREAKERZ、フレデリック、FLOW、変態紳士クラブ、マカロニえんぴつ、MAX、松下洸平、MAN WITH A MISSION、三浦大知、水樹奈々、milet、MAISONdes、モーニング娘。'22、MORISAKI WIN、森山直太朗、LiSA、Little Glee Monster、Little Black Dress、緑黄色社会、ハラミちゃん

放送時間:23:45〜29:00

番組公式URL:https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

◯東京ドームに2年ぶりの大集合!ジャニーズカウントダウン2021→2022

放送局:フジテレビ系

出演者:KinKi Kids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子

放送時間23:45〜0:45

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/j-countdown/

◯ネタパレ元日SP

放送局:フジテレビ系

出演者:南原清隆、陣内智則、増田貴久、千原ジュニア、バカリズム、きゃりーぱみゅぱみゅ、アンガールズ、COWCOW、スピードワゴン、バカリズム、ロッチ、うるとらブギーズ、オドるキネマ、かが屋、キュウ、金の国、コウテイ、ザ・マミィ、そいつどいつ、TOKYO COOL、ネルソンズ、宮下草薙、四千頭身、ラランド、レインボー、くっきー!、川谷修士、ゾフィー、ハナコ、男性ブランコ、エスファイブ

放送時間:24:45〜27:15

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/netapare/

◯朝まで生テレビ!元旦SP

放送局:テレビ朝日系

出演者:田原総一朗、渡辺宜嗣、下平 さやか

放送時間:25:45〜29:50

番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/asanama/

■1月1日

放送局:日本テレビ系出演者:タカアンドトシ(MC) 他放送時間:2:00〜6:20番組公式URL:https://www.ctv.co.jp/futtonda/

◯千鳥のクセがスゴいネタGP 新春SP

放送局:フジテレビ系

出演者:千鳥 他

放送時間:5:00〜6:55

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/kusesugogp/

◯第55回新春!爆笑ヒットパレード2022

放送局:フジテレビ

出演者:ナインティナイン(MC)、永島優美、アインシュタイン、アルコ&ピース、アンガールズ、EXIT、蛙亭、かが屋、かまいたち、銀シャリ、空気階段、ザ・マミィ、霜降り明星、ジャルジャル、ジャングルポケット、チョコレートプラネット、トレンディエンジェル、ナイツ、中川家、南海キャンディーズ、錦鯉、ニューヨーク、NON STYLE、バイきんぐ、ハナコ、ハライチ、マヂカルラブリー、ミキ、見取り図、宮下草薙、ミルクボーイ、ランジャタイ、ロッチ、和牛、朝日奈央、池田美優、A.B.C-Z、岡崎紗絵、久間田琳加、渋谷凪咲、鷲見玲奈、生見愛瑠、吉村崇 他

放送時間:7:00〜16:00

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/bhp/

◯さんタク 2022



放送局:フジテレビ系

出演者:明石家さんま、木村拓哉

放送時間:16:00〜18:00

◯ウルトラマンDASH

放送局:日本テレビ系

出演者:城島茂、国分太一、松岡昌宏、横山裕、岸優太、森本慎太郎、藤原丈一郎 他

放送時間:17:00〜21:00



◯芸能人格付けチェック! 2022お正月スペシャル



放送局:テレビ朝日系

出演者:浜田雅功、ヒロド歩美、YOSHIKI、郷ひろみ、ヒロミ、新庄剛志、稲葉篤紀、藤原紀香、観月ありさ、波瑠、溝端淳平、阿部一二三、阿部詩、佐々木久美、加藤史帆、金村美玖、リリー、盛山晋太郎

放送時間:17:00〜21:00

番組公式URL:https://www.asahi.co.jp/kakuzuke/

◯逃走中 元日3時間SP〜美女とハンターと野獣〜

放送局:フジテレビ系

出演者:伊藤俊介、岡田結実、景井ひな、春日俊彰、久保田かずのぶ、佐藤勝利、柴田英嗣、須崎優衣、SEIKIN、高藤直寿、田中卓志、中尾明慶、HIKAKIN、ヒコロヒー、フワちゃん、松田宣浩、松丸亮吾、水谷隼、見延和靖、矢吹奈子、四十住さくら

放送時間:18:00〜21:00

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/tosochu/top.html

◯月曜から夜ふかし 元日から夜ふかし2時間SP



放送局:日本テレビ系

出演者:村上信五、マツコ・デラックス

放送時間:21:00〜23:00

番組公式URL:https://www.ntv.co.jp/yofukashi/

◯笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦2022



放送局:TBS系

出演者:ダウンタウン(MC) 他

放送時間:21:00〜24:15

番組公式URL:https://www.tbs.co.jp/program/touzainetagassen/

■1月2日

放送局:フジテレビ系出演者:明石家さんま、今田耕司 他放送時間:15:45〜18:30番組公式URL:https://www.ktv.jp/mamma/

◯お笑いオムニバスGP クセがスゴい&ドッキリツッコミGP&バク速ネタ50連発SP

放送局:フジテレビ系

出演者:川島明・白石麻衣(MC)、千鳥(大悟、ノブ)

放送時間:18:30〜22:00

番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/b_hp/omnibusgp/index.html

◯夢対決2022とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル

放送局:テレビ朝日系

出演者:とんねるず 他

放送時間:18:30〜23:30

番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/sports_king/#/

◯笑いの総合格闘技!千原ジュニアの座王 新春SP

放送局:フジテレビ系

出演者:千原ジュニア(MC) 他

放送時間:22:00〜23:30

番組公式URL:https://www.ktv.jp/zao/

■1月3日

放送局:フジテレビ系出演者:相葉雅紀、風間俊介、佐藤勝利、藤井流星、岸優太、浮所飛貴 他放送時間:18:00〜21:00番組公式URL:https://www.fujitv.co.jp/vs_damashii/放送局:テレビ朝日系出演者:サンドウィッチマン、芦田愛菜放送時間:18:30〜21:00番組公式URL:https://www.tv-asahi.co.jp/hakasechan/