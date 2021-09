劇場版『ダウントン・アビー』TV初放送！カーソン役ジム・カーターが案内する特別番組も

20世紀初頭の英国の大邸宅を舞台に、そこに暮らす伯爵一家と使用人たちの人間模様を描いた『ダウントン・アビー』。その最終話から2年後の世界を描いた劇場版と、特別番組『ダウントン・アビー再訪 〜カーソンと巡るハイクレア城』がTV放送となる。

2010年より6シーズンにわたって英ITVにて放送された『ダウントン・アビー』。劇場版はドラマ版の最終話から数年後を舞台に、時の国王ジョージ五世とその王妃が"ダウントン・アビー"を訪問したことで巻き起こる、ダウントンvs王室のプライドをかけた戦いを、当時の社会情勢や歴史的出来事を盛り込んで描く。製作・脚本のジュリアン・フェローズをはじめ、主要スタッフ&キャスト陣が続投した。

1927年、国王ジョージ五世とメアリー王妃夫妻がヨークシャーを訪れる際、壮麗な大邸宅"ダウントン・アビー"へ立ち寄るという知らせがグランサム伯爵夫妻にもたらされる。壮大な晩餐会が必要となるため、一家も使用人たちも興奮の極みに。さらに、引退していた前執事のカーソンもこの緊急事態に呼び戻される。しかし、すべてを仕切ろうとする王室側のお供の一行に、ダウントンの使用人たちは次第に怒りを募らせ...。

また、劇場版のTV初放送を記念して、9月5日(日)よりドラマシリーズの全話を一挙放送。シーズン1は無料放送だ。

さらに、大邸宅"ダウントン・アビー"として登場する実在の貴族の館「ハイクレア城」を、執事のカーソンを演じたジム・カーターが案内する特別番組『ダウントン・アビー再訪 〜カーソンと巡るハイクレア城』もTV初放送決定。本編映像や主要キャストたちのインタビュー、さらにハイクレア城の実際の所有者であるカーナーヴォン卿夫妻が登場し、『ダウントン・アビー』の撮影秘話やハイクレア城の魅力について紹介していく。

10月には『ダウントン・アビー』製作陣が再集結し、19世紀ロンドンの貴族社会を舞台に紡がれる、愛と秘密の物語が描かれる『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』も放送開始。今秋は"ロンドンの貴族社会"の世界を堪能しよう。



■放送情報

・劇場版『ダウントン・アビー』

【STAR1 字幕版】10月9日(土)21:00〜

・特別番組『ダウントン・アビー再訪〜カーソンと巡るハイクレア城』

【STAR1 字幕版】9月5日(日)20:00〜

・『ダウントン・アビー』ドラマシリーズ一挙放送

【BS10 スターチャンネル】9月5日(日)10:00〜 シーズン1無料放送(字幕版)

【STAR1 字幕版】9月6日(月)11:00頃〜

【STAR3 吹替版】9月6日(月)15:00頃〜

・『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』(全6話)

【BS10 スターチャンネル】10月16日(土)11:00〜 第1話先行無料放送

【STAR1 字幕版】10月20日(水)23:00〜

【STAR3 吹替版】10月26日(火)22:00〜

Photo:

劇場版『ダウントン・アビー』© 2019 Focus Features LLC and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved./『ダウントン・アビー再訪〜カーソンと巡るハイクレア城』© Peninsula Television Ltd 2019