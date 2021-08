【AXNミステリー9月〜10月新着】二つの顔を持つ主人公活躍のミステリー4本が独占放送！

料理コンサルタント、リフォームの専門家、考古学者、図書館司書......。各分野のプロフェッショナルがその知識と経験を駆使して難事件を解決していく「二つの顔を持つ名探偵」特集として、4作品がAXNミステリーにて9月〜10月より放送される。

『グルメ探偵ヘンリー』(全3話)

9月25日(土)16:00から一挙放送

料理コンサルタントと熱血刑事が事件を解決していくグルメ・ミステリー。ルドン・ブルーで学んだシェフであり、また、治金学者として南米初の鉄鋼加工工場の設立にも関わった、異色の英国人作家ピーター・キングのベストセラー小説が原作で、主演のディラン・ニール(『ARROW/アロー』)が妻のベッキー・サウスウェル(『Girls Behaving Badly(原題)』)とともに脚本、エグゼクティブプロデューサーも務めている。

主人公ヘンリー・ロス(ディラン)は、サンフランシスコの飲食業界の誰もが知る、料理コンサルタント。世界中を飛び回り、料理のアドバイスをする傍ら、人気ブログ「グルメ探偵」も書いている。とある料理教室にゲスト講師として登壇したヘンリーは、そこでワーカホリックな刑事であり、年頃の娘を持つシングル・マザーでもあるマギー・プライス(ブルック・バーンズ『メルローズ・プレイス』)と出会い、殺人事件とは無縁だった彼が捜査に巻き込まれていく。

『リフォーム探偵シャノン』(全3話)

10月2日(土)16:00から一挙放送

小さなリゾート地ライトハウス・コーヴを舞台にした、インテリア・ミステリー! 長い間テレビ制作会社で働いた後、小説を書き始め、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家となったケイト・カーライルの同名小説に基づいて制作された。

ヴィクトリアン様式建築の専門家であるシャノン(ジュエル『サンディ・ウェクスラー』)が、建物の修復を通じて、事件とともに家にまつわる秘密を暴いていく。第1話では、シャノンは古くからの知人の遺体を発見。警察は事故として処理をしたが、シャノンは疑いを抱き、調査を開始する。彼女の持つ専門知識が事件解決の糸口となるのか? 犯罪捜査に関する専門知識を持つマック・サリバン(コリン・ファーガソン『ユーリカ 〜地図にない街〜』)がシャノンの良き相棒となり、彼女の捜査をサポートしていく。

シャノンを演じるジュエルは、世界中で3000万枚のアルバムを売り、さらにグラミー賞では何度もノミネートされたアメリカの人気シンガー・ソングライター。作家としても活動しており、著作がニューヨーク・タイムズのベストセラーとなるなど多方面で活躍しているスーパースター。

『考古学者探偵エマ』(全3話)

10月9日(土)16:00から一挙放送

考古学者のエマが、FBI捜査官の助けを借りて殺人事件の謎を解き明かす歴史ミステリー! 自身も考古学者である作家ダナ・キャメロンの同名小説に基づいて制作されている。

優秀な考古学者エマ(コートニー・ソーン=スミス『アリー・myラブ』)とエマの生徒達は、17世紀のメイン州沿岸の集落の証拠を発掘しようと奮闘していた。これは、この数年で最も重要な考古学的発見の一つである可能性があった。しかし、エマ達が発掘を行っていた現場で最近埋められた死体が発見され、事態は一変。エマと彼女の生徒たちは別の種類の調査に巻き込まれてしまう。エマは発掘を継続するためにも、そして、次の犠牲者を出さないためにも、殺人者の身元を明らかにしようとする。

『図書館司書探偵オーロラ』(全3話)

10月16日(土)16:00から一挙放送

ゴールデン・グローブ賞やエミー賞に輝いたHBOの人気シリーズ『トゥルーブラッド』の原作者として知られ、自身の母が図書館司書だったというシャーレイン・ハリスのニューヨーク・タイムズ ベストセラー小説に基づいて制作されたミステリーシリーズ。

主人公は、ジョージア州のローレンストン図書館で司書の仕事をしているオーロラ・ティーガーデン(キャンディス・キャメロン・ブレ『フルハウス』D.J.役)。彼女には、犯罪分析を行う同好会"リアル犯罪クラブ"に所属するアマチュア探偵というもう一つの顔がある。身近に起きる殺人事件には首を突っ込まずにはいられないオーロラだが、ある日、友人のジェーンが突然死んでしまう――。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グルメ探偵ヘンリー』©GOURMET DET 2 PRODUCTIONS (BC) INC. ALL RIGHTS RESERVED/『リフォーム探偵シャノン』© 2016 FIXUP PRODUCTIONS (BC) INC. ALL RIGHTS RESERVED/『考古学者探偵エマ』© 2017 EFM PRODUCTIONS (BC) INC. ALL RIGHTS RESERVED/『図書館司書探偵オーロラ』© 2015 AURORA TG2 (MUSE) INC. ALL RIGHTS RESERVED