『ウォーキング・デッド』人気キャラ4人を振り返る『The Walking Dead: Origins』を配信

米AMCにて8月22日(日)に『ウォーキング・デッド』のファイナルとなるシーズン11が放送開始される前に、人気キャラクター4人を振り返る特別シリーズ『The Walking Dead: Origins(原題)』が、同局の配信サービスAMC+にてリリースされることが明らかとなった。米Comicbook.comが報じている。

『The Walking Dead: Origins』は、ダリル(ノーマン・リーダス)とキャロル(メリッサ・マクブライド)、マギー(ローレン・コーハン)、ニーガン(ジェフリー・ディーン・モーガン)が各1話ずつフィーチャーされ、全4話になる。

それぞれのエピソードが、各キャラクターの視点でゾンビが蔓延る黙示的な世界が描かれ、キャストのインタビューとナレーション、過去のエピソードで各キャラクターにとって最も重要な体験や瞬間を捉えた映像で構成されるという。

AMC+で7月15日(木)にダリルの物語が配信され、7月22日(木)はマギー、7月29日(木)はニーガン、8月5日(木)にキャロルのエピソードがリリースされる予定。そして、各エピソードでは全24話となるシーズン11の映像や、ファンが選んだ各キャラクターのお気に入りエピソードを紹介する「ベスト・オブ・コレクション」もフィーチャーされるとのこと。

8月22日にシーズン11が放送開始されるまで、AMCは毎週木曜に『The Walking Dead: Origins』に加えてシリーズの画像や予告映像をリリースし、プレミアまでカウントダウンしていく予定だ。

『The Walking Dead: Origins』の他にAMC+では、『ウォーキング・デッド』ユニバースのコンテンツとして、『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6の舞台裏を見せる『Fear the Walking Dead: Episode Diaries』、『ウォーキング・デッド』のキャストが番組について語る『トーキング・デッド』、ニーガン役のジェフリーと彼の妻で、シーズン10でニーガンの妻ルシールを演じたヒラリー・バートンがホストを務めるトーク番組『Friday Night In with the Morgans』がラインナップに入っている。

ついに幕を閉じる『ウォーキング・デッド』シーズン11はAMCにて8月22日(日)に放送開始。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ウォーキング・デッド』シーズン10 © 2019 AMC Network Entertainment LLC. All Rights Reserved.