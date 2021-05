一頭買いだからできる、夢のような「A5和牛100％バーガー」現る！

日本橋にオープンしたハンバーガー店が早くも話題となっています。その理由は、パティもベーコンもA5ランクの和牛だから! バーガー好きも和牛好きも一度は足を運びたい注目店です。

ファストフードのメニューとして不動の人気を誇る「ハンバーガー」。特に店の個性が表れるグルメバーガーはスタンダードなものから変わり種まで、そのこだわりに魅了されるのです。そしてこの春、また新たにバーガーマニアを驚愕させるハンバーガーが登場しました!

1頭買いの焼肉店だからできたA5ランク100%、和牛感200%のバーガー

ものすごい存在感のオブジェ

チェーン店からこだわりのグルメバーガー専門店まで「ハンバーガー」は老若男女問わず大人気。バンズとバンズの間に具材、ソースを挟むだけの単純明快な料理なのに、食材の調理法と組み合わせ、挟む順番によって味わいは無限大。ひとつの料理でこれだけ個性が出せるものは他に類を見ないと言ってもいいでしょう。

特に食材や食感にこだわったグルメバーガーは料理人の探究心やチャレンジ精神が大いに刺激され、おいしさは千差万別。さらにボリューム満点だったり、彩りが華やかだったりとビジュアルも魅力的で、まさにSNS時代には欠かせない“究極のファストフード”なのです。

貫禄十分! これぞ“ザ”和牛バーガー 写真:お店から



そしてまた新たにバーガーマニアの胸を躍らせるハンバーガー専門店「Wagyu Burger(ワギュウバーガー)」が、日本橋「コレド室町テラス」にオープンしました。その名のとおり、和牛100%のパティ、しかも無添加! 和牛100%なんてそう珍しくないと思うことなかれ、なんとA5ランクなのです。

なぜこんなことができるかというと、高級焼肉店「平城苑」や「和牛放題の殿堂 秋葉原 肉屋横丁」を展開する「株式会社 平城苑」が母体だから。全国の和牛を数十年もの間、一頭買いし続けているからこそ手に入る、上質な和牛を使ったパティは、前人未到の味わいと食感です。 “和牛”の刻印がすべてを物語る!

さらにこのパティの味を存分に活かすために「メゾンカイザー」が特注でバンズを作り、監修にはグルメバーガー先駆者のひとりである「ゴールデンブラウン」の久富信矢オーナーシェフとタッグを組んだのです。

この夢のようなコラボによる夢のようなハンバーガーは「THE 和牛バーガー」「和牛チーズバーガー」「和牛チリコンバーガー」「和牛テリヤキバーガー」の4品。あれもこれも作るのではなくベースはギュギュッと絞って、「目玉焼」や「フライドオニオン」などのトッピングでカスタマイズするスタイルにしたのは、味のブレがなくおいしさと品質を高くキープするためなのだそう。

とにかく和牛を堪能できる、こだわりのバーガーメニュー

「THE 和牛バーガーセット」(1,870円)には「Garnish」というサイドメニューから1つとドリンク1つが付いています 写真:お店から

初めてならばシグネチャーである「THE 和牛バーガー」(1,430円)でその実力のほどを確かめてみましょう。

手に取るとずっしりと重さを感じます。バンズの間には自家製の和牛ベーコン、150gの堂々としたA5ランク和牛100%のパティ、玉ねぎ、ピクルスが積み重なっています。 できあがったばかりの和牛ベーコンは大迫力!

ガブリとひと口。最初に飛び込んでくるのがベーコンです。一般的にベーコンと言うと豚を使いますが、ここはやはり和牛にこだわりました。肩肉を塩に漬け込み2日ほど冷蔵庫でゆっくりと乾燥させたら、店内の厨房で2時間燻製します。5mm厚にスライスしたベーコンは弾力があり、A5ランク和牛なればこそのコクと上質な脂質をしっかりと感じさせ、味わいも食感もインパクト十分!

こちらのベーコンを単品で頼み、ビールといっしょに楽しむ、なんてこともOKだそう。 見てください! この厚みを!

そしてやはり圧巻なのは和牛パティ。こちらは厚さが2cm強あり、さぞかし噛みごたえがあるかと思いきや、ジューシーでホロリと崩れソースやバンズと絡み合い喉を通ります。この瞬間の口福感たるや! このパティにこのベーコン、“和牛感200%”の所以に納得です。

具材を挟む「メゾンカイザー」特製バンズは、和牛のうまみと融合するようにミルクを加えちょっぴり甘め。蓋にしたバンズは気泡が大きくふわっと軽く、底のバンズは具材をしっかり支えられるように密度が濃くしっとりとした仕上がり。もっちり加減は同じでも食感を微妙に変えるこだわりように、最高のハンバーガーを作ろうという気合を感じます。

また、もう一つの味の決め手となるのが「デュクセルソース」。通常、マッシュルームをたっぷり使うソースですが、こちらではマッシュルームの他に椎茸を使っています。椎茸の風味がバンズの裏に塗ったマヨネーズと隠し味にした「平城苑」秘伝の焼肉のタレで作るBBQソースと相性抜群で、和牛ならではの強い味わいと香りに調和しています。 味変には「29SCO」を!

さらに言うと「THE 和牛バーガー」の楽しみ方には「パティ」(550円)「ベーコン」(280円)「目玉焼」(110円)などをトッピングする他に、みりんと醤油をベースに魚醤と国産ゆずを加えた辛味調味料のオリジナルソース、「29SCO(ニクスコ)」をかけるという手があります。爽やかなゆずの香りと酸味の後からくるピリッとした辛さが深いうまみを持つ和牛パティに心地良い刺激が加わり病みつきに! さすが、「肉に合うように」開発されたソース。一度使うと手放せなくなるので半分食べてからかけることをお勧めします。 左「和牛チリコンバーガー」、右「和牛テリヤキバーガー」(ともに1,540円)

「THE 和牛バーガー」の他には濃厚なチェダーチーズを加えた「和牛チーズバーガー」(1,650円)、手仕込みのチリビーンズとサルサソースが和牛の可能性を広げた「和牛チリコンバーガー」に、素揚げした茄子と今までにない味わいの絶品オリジナル卵ソースがテリヤキバーガーの新境地を開いた「和牛テリヤキバーガー」(ともに1,540円)があります。どれも和牛パティの良さを存分に活かすためにソースや食材、重ねる順番さえも試行錯誤してたどり着いた完璧なるハンバーガーです。

“ハンバーガー×抹茶シェイク”の時代が来た!!! サイドメニューも見逃せない

「抹茶シェイク」(660円) 写真:お店から

抹茶やほうじ茶、無添加スムージーなどハンバーガー専門店には珍しいドリンク類も好評です。抹茶と緑茶を中心に「新しい日本のカタチ」として食文化や伝統を提案している和カフェ「nana’s green tea」が監修している「抹茶ラテ」「抹茶シェイク」「ほうじ茶ラテ」「ほうじ茶シェイク」(各660円)は品質の良い茶葉を使用し、甘すぎずスッキリとした喉越しが、和牛ハンバーガーの“和テイスト”にぴったり!

また、アルコール派にはレモンの果汁、果肉、果皮を丸ごと使用した「レモネード」(660円)やオリジナルのクラフトビールが人気です。 「フレンチフライ M」(390円) 写真:お店から

「Garnish(=つけ合わせ)」にはハンバーガーのオトモの定番「フレンチフライ」や「オニオンリング」などのラインアップ。「フレンチフライ」には「ベルギー産ポムフリット」を揚げており、冷めてもおいしいと評判です。「あおさオニオンリング」(390円)や「クリームスピナッチ」(500円)「フライドチキン」(500円)は、おつまみとしても!

韓国焼肉が主流だった1970年から和牛のおいしさを伝え続けた焼肉店×バンズのプロ×ハンバーガーのプロが本気で作ったら「品質」「味」「ボリューム」すべてが型破り! 和牛好きによる和牛好きのための和牛ハンバーガーの完成です。

<店舗情報>

◆Wagyu Burger

住所 : 東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 1F

TEL : 050-5890-0226



取材・文:高橋綾子

写真:食べログマガジン編集部

※価格は税込です。

※お酒の提供は一時的に中止している可能性があります。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

