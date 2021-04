『ベター・コール・ソウル』ファイナルシーズンで、『ブレイキング・バッド』の見方が変わる!?

米AMC製作による『ブレイキング・バッド』の前日譚であり、悪徳弁護士ソウル・グッドマンがジミー・マッギルだった時代が描かれる『ベター・コール・ソウル』。本作で主演を務めるボブ・オデンカークが、そのファイナルシーズンを観たら本家シリーズの見方が変わると明かした。

米Hollywood Reporterのインタビューに応えたボブが、まだファイナルとなるシーズン6の全13話の脚本を受け取っていないため、物語の展開をすべて把握してはいないが、共同クリエイターを務めるピーター・グールドから言われたことについて言及している。

「ピーター・グールドに、『ベター・コール・ソウル』が終了したら、誰もが『ブレイキング・バッド』を別の観点から見るだろうと言われたよ。それが何を意味するのかわからないけどね。ファイナルシーズンを通して何が起こるのか、彼が知っていること以外、それ以上の詳細について僕は知らない。だけど驚くべき形で、『ブレイキング・バッド』で実際に起きた出来事について触れたり伝えたりして、もっとスゴイことが起こるんじゃないかな」と述べ、ファイナルだけに、『ブレイキング・バッド』のキャストがさらに登場する可能性もあるかもしれない。

Yes! And awaaaaaaaay we go! BCS S6 D1! March 10, 2021