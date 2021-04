『ゾーイの超イケてるプレイリスト』キャスト、撮影セットで失態

ある日突然、他人の心の内を聞くことができる能力を持った主人公に描く米NBCのミュージカルコメディ『ゾーイの超イケてるプレイリスト』。その出演キャストが、撮影セットで失態をしでかしたという。

シーズン2でジョージを演じるハーヴィー・ギレン(『マジシャンズ』)が、ブリトニー・スピアーズの曲「Stronger」に合わせて激しく踊るシーンがあるのだが、その場面のリハーサルを行っているときに撮影セットに置いてあった小道具を壊してしまったという。

In honor of George's exit last week on February 2, 2021

ハーヴィーが自身のTwitterに投稿した問題のリハーサル場面を収めた動画では、ビデオが始まって1分のところで机の上にある小物を箱に入れているときに、何か白い物を落としたのが見える。

英Digital Spyのインタビューに応えたハーヴェイによると、そのシーンでは祖母と写った写真や恐竜のオモチャなど次々と箱に詰め込む予定だったという。しかし、机にあった陶器のフクロウが意外に重く掴んだらサイズも大きく、箱に入れようとしたら床に落としてしまったのだそう。だが、ハーヴェイは「ショーは続けなければならなかった。だから踊り続けたんだ」と、パフォーマンスを中断せずに最後まで踊り切った。

Channeling the energy February 1, 2021



これまでにハーヴィーは、ダーク・ファンタジードラマ『マジシャンズ』でベネディクト・ピックウィックを演じる他、青春コメディ映画『ステータス・アップデート』や、Apple TV+の『リトル・アメリカ』などに出演している。

『ゾーイの超イケてるプレイリスト』シーズン2は、NBCにて3月28日(日)より放送再開。日本では、シーズン1がスーパー!ドラマTVにて放送中。(海外ドラマNAVI)

