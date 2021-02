DC新作ドラマ『Superman & Lois』は他のスーパーヒーロー作品と一線を画す

アローバース作品7本目となるDC新作ドラマ『Superman & Lois(原題)』が、いよいよ米CWにて今月放送開始。これまで数多くのスーパーヒーロー作品が誕生してきたが、正直、ここまで増えると他の作品と区別をつけるのが難しくなる。『Superman & Lois』のクリエイターやキャストは同ジャンルの作品との差別化について語る。米Comicbook.comが報じた。

TV批評家協会の冬季プレスツアーに登場したショーランナーのトッド・ヘルビングは、『Superman & Lois』のアプローチについて、「(ビジュアル的には)アスペクト比からシネマトグラフィ−、家や農場のデザインまで、長編映画を製作するようなアプローチで取り組んだ。地上波のCWは、ケーブル局や配信サービスのスーパーヒーロードラマと競い合わなければならず、同等のクオリティを視聴者に提供したい」と述べた。

