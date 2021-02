このほどアメリカに住む6歳の女の子の髪の毛に、小さなおもちゃが大量に絡まってしまうというハプニングが発生した。斬新なヘアスタイルかと二度見してしまうようなその姿に、母親は涙を浮かべながら20時間もかけておもちゃを取り除き「悪夢のようだった」と当時を振り返っている。『New York Post』などが伝えた。

米ペンシルベニア州チャーチビル在住のアビゲイル・ハウゼルちゃん(Abigail Hoelzle、6)と双子のきょうだいであるノア君(Noah、6)は、学校のオンライン授業を終えて下の階で遊び始めた。

しばらくするとノア君が、上の階にいた母親リサさんのところにやってきて「アビゲイルの髪の毛におもちゃが絡まっちゃった」と伝えたという。続けてアビゲイルちゃんも上の階に上がってくると、その髪の毛には大量の“バンチェムズ(Bunchems)”が絡まっていたのだ。バンチェムズは小さな球状のおもちゃで、表面が面ファスナーになっていることからつなぎ合わせて好きな形にして遊ぶことができる。

その姿を見たリサさんは「体から意識が飛んでいくような気分でしたね」と話しており、アビゲイルちゃんの姿に衝撃を受けたという。

これはノア君が箱に入ったバンチェムズを、アビゲイルちゃんの頭にふざけて被せてしまったことが原因だった。数年前からバンチェムズを持っていたものの、普段は滅多にこれで遊ばないという。しかしこの日に限ってバンチェムズで遊んだところ、このような結果になってしまった。

リサさんによると約150個は髪の毛に絡まっていたそうで、1つ1つ丁寧にバンチェムズを取り除いていった。「15個取るのに3時間はかかりましたよ」とリサさんは明かしており、面ファスナーの細い繊維が複雑にアビゲイルちゃんの髪の毛に絡みつき、さらにバンチェムズ同士もくっついてしまっていたので、簡単に取ることができなかったのだ。その後、父親のダンさん(Dan)が帰宅すると、良い解決法がないかネットで検索してみたという。

すると過去にもバンチェムズが髪に絡まってしまったというケースがいくつもあった。「コンデショナーとサラダ油を使うと良い」と書いてあり試してみたところ、もっとひどい状態になってしまったそうだ。

リサさんは当時の心境を次のように明かした。

「夫がさらに10個を取り外しましたが、その時点で深夜1時を回っており、アビゲイルは寝始めていました。仕方ないのでこれ以上ひどくならないように、アビゲイルの頭を私の上に置いて寝ました。その夜はぐっすりと眠れませんでしたね。」

「髪の毛を切ることも考えましたが、そうなると短いピクシー・カットになってしまうので、諦めたくなかったんです。それで翌朝、何か絡まりを解くのに助けになるものはないかとお店に出向き、ミネラルオイルや櫛を購入して再び取りかかりました。」

「取り除いていると段々と涙が出てきてしまい、ノアも自分がとんでもないことをしてしまったと落ち込んでいたので、アビゲイルが私たちを慰めてくれていました。」

「そして子ども用のYouTube動画を一緒に見ながら奮闘し、ようやく全てのバンチェムズを取り除いたのです。合計で約20時間もかかり、周囲にはたくさん髪の毛が抜け落ちていました。」

その後はバスルームでコンデショナーやオイルを洗い流し、絡まってしまった髪を櫛で梳くと、アビゲイルちゃんの髪の毛は思っていたよりもダメージが少なく済んだという。

リサさんは「アビゲイルの髪の毛を救うことができて本当に良かったです」と安堵しており、「指は腫れ上がってしまいましたが、それだけの価値があることを成し遂げました」と語った。

リサさんはこの悪夢のような出来事をFacebookで報告したが、「世界中に声を大にして言うわ。もしバンチェムズを持っていてきょうだいで遊ばせるなら、絶対にシャワーキャップをした方がいいわよ。この投稿で他の家族が救われるといいな」と注意喚起している。画像は『New York Post 2021年2月1日付「Mom spent 20 hours detangling daughter’s hair after freak toy incident」(Kennedy News and Media)』『Lisa Tschirlig Hoelzle 2021年1月11日付Facebook「I post the good .... well here is some of the bad」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)