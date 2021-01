最新の週末映画動員ランキング(興行通信社調べ)が12日に発表された。公開から12週連続1位だったアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(昨年10月16日公開)を抑え、今月8日より公開されたアニメ映画『銀魂 THE FINAL』が1位を獲得し、3ヶ月ぶりの首位交代となった。(※9日〜10日の集計)

【画像】銀魂作者が描いた『鬼滅』キャラ集結!炭治郎、煉獄らが凛々しく登場

『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載がスタートした同名漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、これまでに第4期まで放送している。

『銀魂 THE FINAL』では、地球滅亡のカウントダウンが迫る中、銀時、高杉、桂が、虚の野望を阻止するために奮闘。そして、師匠・松陽の悲願を胸に戦い続ける銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組たちまでもが参戦し、彼らの“最後”のバカ騒ぎが描かれる。

また『銀魂』は、ほか作品のパロディーや時事ネタを取り組む作品として知られており、『銀魂 THE FINAL』では、映画が大ヒット公開中の別作品であるアニメ『鬼滅の刃』のキャラクターを作者・空知英秋氏が描き、それを映画の入場者特典(イラストカード)として配布中。『鬼滅の刃』ファンも劇場に訪れるなど話題になっている。

■全国映画動員ランキングトップ10(1月9日〜10日)1位:銀魂 THE FINAL(公開週1)2位:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(13)3位:新解釈・三國志(5)4位:映画 えんとつ町のプペル(3)5位:劇場版ポケットモンスター ココ(3)6位:約束のネバーランド(4)7位:STAND BY ME ドラえもん 2(8)8位:おとなの事情 スマホをのぞいたら(1)9位:劇場版 美少女戦士セーラームーンEternal 前編(1)10位:新感染半島 ファイナル・ステージ(2)