彩図社から出版されている『超能力事件クロニクル』が、オカルトファンの間で話題を集めている。科学的に解明されていないものの、常識を超えた能力を持つとされる者たちがいる。はたしてその能力は、本物なのか。本当に、超能力は存在するのか……

ここでは、代名詞ともいえるスプーン曲げで一世を風靡し、世界で最も有名な超能力者の一人となったイスラエルの超能力者人物ユリ・ゲラーを取り上げる。

親日家でもあり、2006年には日産自動車のCMに出演。これまでに来日した回数は100回を超え、山中湖の近くに1年ほど住んでいたこともあったという彼は、果たして本物の超能力者だったのか。『超能力事件クロニクル』(彩図社)より、超常現象などを懐疑的に調査しているASIOSの論考を引用し、紹介する。(全2回の2回目/前編を読む)

現在までの主な経歴

ユリ・ゲラーは1946年12月20日、イスラエルのテルアビブで生まれた。子どもの頃から、時計の針が勝手に動いたり、スプーンに触れただけで曲がったりしたなどのエピソードを持つ。

1964年、18歳のとき、イスラエル軍の落下傘部隊に入隊。軍務中にケガを負い、その療養の間にキャンプ場で働くが、そこでシムソン・シュトラング(通称シピ)という少年と知り合い、意気投合。のちにシピはゲラーのマネージャーとなった。

軍は1968年に除隊。その後、織物工場で働くかたわら、モデルの仕事を行い、さらに劇場などでテレパシーや金属曲げのパフォーマンスも行うようになる。



すると、ゲラーのパフォーマンスはイスラエルで人気を呼び、その話を聞きつけたアメリカの発明家アンドリア・プハリッチが、イスラエルへやって来て実験を行う。そして催眠術による記憶の呼び出しを行い、ゲラーの超能力は地球から遠く離れた宇宙船「スペクトラ」にいるナインという宇宙人から授けられたものだとの情報を得る。

こうした話を信じたプハリッチは、より本格的な実験を行うべく、ゲラーをアメリカへ招待。

1972年の春には、渡米前に一度、ドイツへ行ってパフォーマンスを成功させ、知名度を上げる。

同年8月、ついにアメリカへ渡ったゲラーは、スタンフォード研究所(SRI、現在はSRIインターナショナルへ改称)などで実験を重ねていく。1974年には、その内容が論文にまとめられ、世界的に有名な科学誌『ネイチャー』に掲載された。また70年代には、アメリカで超能力スパイをやっていたともいう。

初来日は1974年2月21日。日本テレビの番組『木曜スペシャル』(同年3月7日放送)に出演し、フォーク曲げや透視を実演した。また、日本の視聴者へ向けてテレパシーを送り、家にあるスプーンなどを視聴者自身に曲げさせるパフォーマンスも披露。これらは大きな話題を呼び、日本中にスプーン曲げブームを巻き起こした。

1979年には、シピの姉だったハナと結婚。一男一女をもうける。1985年にはイギリスへ移住。

1990年代から2000年代にかけては、自らへの批判者などに対して訴訟を繰り返す。けれども敗訴が続いて以降は態度が軟化し、批判者は自らの知名度を上げてくれた存在として位置づけるようになった。

2015年に居住地を数十年ぶりにイスラエルへ戻す。2017年には、アメリカのCIAが機密を解除した文書にゲラーを実験したものがあり、その能力を認めていたとして話題となった。

2020年現在は、ゲラー自ら、イスラエルにユリ・ゲラー博物館を建設するなどしているが、近年は真偽論争を避けるためか、「超能力者」(英語ではサイキック)とは自称せず、「エンターテイナー」と名乗ることが多くなっている。

超能力スパイをやっていた?

ゲラーにまつわる超常的なエピソードは、本人が各所で吹聴していることもあり、枚挙にいとまがない。そのため、ここからはよく話題になるものに絞って取り上げる。

まずは、超能力スパイをやっていたという話について。これは、ゲラーがアメリカの諜報機関に雇われ、超能力を使ったスパイ活動をしていたというもの。

一見すると突拍子もない話に思えるが、役に立ったかはともかく、超能力スパイというもの自体は実在していた。

では、ゲラーの場合はどうなのだろうか。この話は、『実録・アメリカ超能力部隊』という本の著者で、ジャーナリストのジョン・ロンスンが、ゲラーや諜報機関の幹部に取材している。

それによれば、まずゲラーは1970年代だけでなく、2000年代にも超能力スパイとして活動していたと主張したのだという。

ところが、この話をロンスンが調査してみると、裏付けとなる証言は信用できる第三者から得られなかったとしている。つまり、ゲラーの話は本人が吹聴しているだけの状況で、今のところ事実と考えることは難しいようだ。

なお、他の国のスパイだったという話もあるが、それらも残念ながら裏付けとなるようなものは見つかっていない。

科学的に超能力が認められた?

次に、SRIの実験について。これは実験者が描いた絵を、隔離された部屋にいるゲラーが透視したり、無作為に開いた辞書に載っている単語を当てたりすることなどが行われた実験である。

こうした実験はおおむね成功したとされ、その結果は『ネイチャー』誌に掲載。ゲラーの超能力は科学的に認められたと思われることもあるようだ。

しかし、実情はかなり違う。SRIの実験については心理学者のデイビッド・マークスとリチャード・カマン、それにマジシャンのジェイムズ・ランディが調査している。

彼らの調査によれば、SRIで行われた実験は相当にお粗末な内容だったという。

たとえば実験は、外部から完全に遮断された「シールド・ルーム」と呼ばれる部屋で行われたといわれていた。ところが、その部屋の壁には、コードを通すために約8センチの穴があいていた。さらにその上にはハーフ・ミラーの窓があり、室内には外と会話可能なインターホンまでついていたという。

科学雑誌『ネイチャー』からの指摘

また実験の際は、マネージャーのシピの同行が許可されていた。このシピとゲラーの間では、イスラエルの劇場時代からブロックサインなどを送るトリックが指摘されており、1978年には、もう一人のマネージャーだったヤシャ・カッツが、マネージャーを利用して行われていた具体的なトリックを明らかにしている。

さらに、論文が掲載された『ネイチャー』でも実験について次のような指摘があった。

実験のデザインと提示方法が弱く、その正確な方法についての詳細も困惑させるほど曖昧。 こうした領域を研究する研究者たちによって過去に学ばれた教訓を活かしていない。 辞書をランダムに開いてターゲットを選ぶ方法は、浅はかで漠然としている。 このような弱点は、彼らの実験能力の欠如を示している。彼らの書いていないところで、他にミスを犯しているかもしれない。 意識的、もしくは無意識のイカサマに対して導入された様々な予防策が、「不快に感じるほど甘い」。

つまり、有名な『ネイチャー』に論文は載ったものの、実験は穴だらけで酷評されているというのが実情だった。

ちなみに、2017年にCIAが公開した文書として話題になったのも、この『ネイチャー』で酷評された実験の報告書である。その内容は、1970年代当時の前出の論文や関係者の本などで書かれているものと同じで、新情報と呼べるものは何も含まれていない(CIAがゲラーを本物と認めていたという事実もない)。

CIAは70年代に、旧ソ連が超能力研究を行っているとの情報から、超能力に関する話を肯定・否定を問わず、片っ端から集めていた。2017年に公開された文書というのは、そうした活動の中で当時集められた情報のうちのひとつだったと考えられる。

任天堂との裁判で超能力を示せなかった?

続いては、ゲラーが起こした訴訟について。これは、主に1990年代と2000年代に行われたものがある。

90年代の方で話題となったのは、アメリカの懐疑的調査団体「サイコップ」(現在はCSI)と、前出のジェイムズ・ランディを相手取って起こした裁判。

この裁判でゲラーは、サイコップ側から中傷とプライバシーの侵害を受けたとして1500万ドル(約16億円)もの賠償金を求めた。

しかし、裁判は1995年に和解が成立。ゲラー側が「軽薄な告訴」をしたとして、12万ドル(約1300万円)をサイコップ側に支払うよう裁判所から命じられて終決している。

一方、2000年代に話題となったのは、ゲラーが任天堂(正確には日本の方ではなく、アメリカにあるニンテンドー・オブ・アメリカ)に対して起こした裁判。こちらは任天堂の商品「ポケットモンスター」のなかで、超能力を持つ「ユンゲラー」というキャラクターがゲラーとよく似ているとして、アメリカの任天堂を相手に総額1億ドル(約110億円)もの賠償金を求めた裁判である。

裁判はデマだった?

日本では、この裁判に関して、次のような話がネットを中心に広まっている。

「裁判中、任天堂の弁護士がゲラーに問いかけた。『問題のキャラクターは超能力が使えますが、もしあなたと似ているとおっしゃるなら、今ここで超能力を使ってみせてください』と。だが、ゲラーはその場で超能力を示すことができずに敗訴した」

この話はゲラーの超能力を否定するために持ち出されることも多い。だが、実話なのだろうか?

出所を確認してみると、この話がネット上で書き込まれたのは、オンライン・フリー百科事典のウィキペディアのページが最初であることがわかった。日付けは2005年4月3日で、「ポケットモンスター」のページ内である。そこには、最初から根拠となる情報源は一切示されていなかった。

ところが話としては面白かったせいか、ここから各所に転載され、日本のネットで広まっていくことになった。

しかし、実際はデマであることがはっきりしている。2018年、デジタルメディアの「ヴァイス」が、ゲラー本人と、裁判で彼の弁護を担当した弁護士のジェフリー・ブリッグスに取材を行い、さらに裁判記録も取り寄せて裁判の内容を報じている。

「ヴァイス」の記事によれば、裁判は2001年から2003年にアメリカのカリフォルニア州中央地区の地方裁判所で行われたという。

ゲラーは、裁判でまずプライバシーの侵害を訴えた。ところが当時、彼はイギリスに住んでいたため、カリフォルニア州におけるプライバシーの権利は適用されないとして、2001年8月16日に訴えは却下されてしまった。

次にゲラーは、名前が勝手に使われたことで、自身のブランドが傷つけられたとも訴えた。けれども、そちらは「ユンゲラー」というキャラクターの名前が日本でしか使われておらず(海外では「カダブラ」という名前がつけられていた。「アブラカダブラ」という呪文に由来)、アメリカの任天堂が関わっていないことや、ゲラーのブランドが傷つけられたと言えるだけの根拠がなかったことなどから、2003年3月3日に訴えが却下されている。

このように、裁判でゲラーが超能力を示せなかったという事実はない。もちろん、それはゲラーの超能力が本物であることを意味しないが、だからといって根拠のないデマで否定していいということにもならない。

先述のとおり、ゲラーにまつわる逸話は非常に多く、その検証や選別は難しいこともある。しかし面白さを優先することで、内容が肯定的・否定的かは問わずに逸話は独り歩きし、やがてそれが「実話」のように流布していく。

エンターテイナーを自称するゲラー自身、それらをうまく利用しているところもあるが、私たち外部の人間はそうしたことに踊らされるばかりではなく、冷静な対応もしていきたいものである。

