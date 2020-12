このほどアメリカで、祖母からあられもない姿の写真が送られてショックを受けている女性の話題が届いた。女性の祖母はボーイフレンドに送るはずの写真を誤って孫娘に送ってしまったようだ。『Mirror』『Metro』などが伝えている。米テキサス州在住のマキータ・グリーンさん(Marquita Green)が11月30日に動画を TikTok に投稿したところ、140万回も視聴されて注目を集めている。動画ではマキータさんが、祖母からの伝言メッセージを聞きながら頭を抱えている様子が捉えられている。そして動画の画面には「おばあちゃんがうっかりヌード写真を送ってきた時のことです」と言葉が添えられていた。そして彼女の祖母の声と思われる伝言メッセージが次のように流れた。「おばあちゃんです。ごめんなさいね。あなたに写真を間違って送っちゃった。その写真は友人のブライアン・アレンに送るつもりだったのよ。お願い写真は削除して! おばあちゃんからのお願いよ! もう自分の電話を見てきまりが悪いったらなかったわ。ブライアン・アレンに送ったと思ってたのよ。」マキータさんは祖母から彼女の裸の写真を送られ、それを目にしてしまったことでかなりショックを受けたようだ。動画のタイトルには「おばあちゃんがやらかしちゃって、もうやってられないわよ」とあった。だが彼女の苦悩とは裏腹に、この動画は多くの人たちに笑いをもたらしたようで次のような声が届いた。「おばあちゃんの裸なんて見たくないけど、このおばあちゃんがぶっ飛んでるとこがいいね!」「もう、私だったら自分の名前と住所、電話番号を変えて新しい家族を見つけるかも!」「おばあちゃんがいちいち、ボーイフレンドの名前をフルネームで伝えるところが好きだ!」その後、マキータさんの祖母がブライアン・アレンさんに例の写真を送信しなおしたかどうかは、彼女の投稿では明らかにされていない。画像は『Mirror 2020年12月7日付「Woman left ‘unable to function’ after grandma accidentally sends her X-rated photo」(Image: tiktok)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)