View this post on Instagram

『ミッドナイトスワン』本日公開しました🦢 剛っさん演じる凪沙という女性が女から母親に変化していく中で溢れ出る母性を是非目の当たりにしてください。 闇雲に悲しく辛いお話では無く、希望あるハッピーエンドだと捉えましたが皆さんにはどう映るでしょうか? 日曜日は舞台挨拶です! お時間ある方は是非お越し下さい🙇🏻‍♀️