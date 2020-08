世の中には些細なことで怒りを爆発させる者がいるが、このほどアメリカでオナラをした実の父親に腹を立てた女が顔を殴るなどしたために逮捕された。事件を知った人達からは「オナラでキレるとは」と驚きの声があがっている。『New York Post』『The Smoking Gun』などが伝えた。



米フロリダ州ピネラス郡ラーゴのある住宅で今月23日の午前2時頃、59歳の男性が40歳の実の娘から暴行を受けて重傷を負うという事件が起きた。



警察の捜査により、翌24日に被害者男性の娘であるニコル・ドゾア(Nicole Dozois、40)が逮捕された。調べによると当時、ニコルは父親がオナラをしたことに腹を立てて口論に発展し、ニコルは父親の顔を何度も殴ったようだ。



警察官が現場に駆けつけた時、父親の左目は流血し、首全体には引っ掻き傷があったという。ニコルは父親と寝室を共有していたこともあり、父親のオナラがどうしても許せなかったものと見られている。今回の事件のきっかけがオナラだったことに多くの人が驚きを隠せなかったようで、SNSには次のような声があった。



「本当はオナラだけじゃなくて他にも原因があったんじゃないの。」

「New York Postに『しつこいくらいオナラした』とあるからねえ…。」

「一応、双方の話を聞くべきだと思うよ。」



中には“変わった事件”と捉える人も多く、「この事件は非常に臭うね」「マスクが命を救うという別の事例だね」といったジョークも見られた。



ニコルは軽犯罪の容疑で逮捕されピネラス郡刑務所に拘留されたが、のちに無罪が認められ身柄が解放されている。しかしながら裁判では、父親に対しての接近禁止命令が言い渡された。



ちなみにニコルの犯罪記録は、窃盗と執行猶予中の違反により有罪となっているほか、2018年には姉妹に対して何度も頭を殴るなどの暴行を加えて逮捕されている。



画像は『New York Post 2020年8月25日付「Florida woman arrested for alleged attack on dad for relentless flatulence」(Pinellas County Sheriff’s Office)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)