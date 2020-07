男女平等の社会になれば、男性と女性の「違い」は段々となくなっていくはずだ--そう考える人は少なくないだろうが、じつはそうした想像とはまったく逆の結果を示す研究が多数発表されている。『女と男 なぜわかりあえないのか』(文春新書)を刊行した橘玲氏が解説する。

ジェンダーギャップ、世界最底辺の日本

両性生殖のすべての生物と同様に、人間の男と女も生殖機能に明らかなちがいがある。この生物学的な性差が人間社会にどのような影響を与えているかについては、これまで多くの議論がなされてきた。

安倍政権が「女性が活躍する社会」を掲げて7年以上たつが、その間、社会的な性差を示すジェンダーギャップ指数で日本の順位は下がりつづけ、2020年の数字でも153カ国中121位と世界最底辺に沈んだままだ。

その理由は「政治」と「経済」における男女の格差が極端に大きいことで、国会や地方議会に女性議員がほとんどいないのはもちろん、「社会貢献」を掲げる企業や「リベラル」を自称するメディアですら、社長・役員など経営幹部を「日本人・男・シニア・特定大学卒」というきわめて多様性のない層が独占している。

〔PHOTO〕iStock

なぜこんな悲惨なことになるかというと、日本は「近代のふりをした身分制社会」で、身分制の上位にいる既得権層が権力にしがみついているからだが、その話はここでは置いておこう。

日本のようなジェンダーギャップが極端に大きな社会は、より男女平等な社会を目指さなければならない。これはもちろんそのとおりだが、この理想が実現すれば、男女の社会的な性差はなくなるだろうか?

なにをバカなこといっているのか、と思われるかもしれないが、じつはこれまでの研究では、「男女平等の社会になるほど性差は拡大する」という奇妙な結果が出ているのだ。

男女平等の度合いと性差を比較してみると…

議論の発端は、2001年に心理学者のポール・コスタらが発表した「文化を超えたパーソナリティの性差 頑健かつ驚くべき発見」という論文だった*1。

国連開発計画(UNDP)の「ジェンダー不平等指数(GII)」は、妊婦の死亡率や思春期の出産率、国会の女性比率、中等教育以上を受けた女性比率、女性の労働参加率などに基づいてつくられている。

GIIでは、男女平等な国ほど不平等指数が低くなり、不平等な国ほど高くなる。2016年のデータでは、70カ国のなかでもっともジェンダー不平等指数が低いのは(男女平等なのは)スイス、デンマーク、オランダ、スウェーデン、アイスランドなどの(北の)ヨーロッパの国々で、もっともジェンダー不平等なのはブルキナファソ、コンゴ、エジプト、パキスタン、タンザニアなどアフリカ・アジアの新興国だった。

北ヨーロッパの国は男女格差が小さい〔PHOTO〕iStock

コスタらはこの不平等指数と、ビッグファイブのパーソナリティ特性の関係を調べた。ビッグファイブは「外向性/内向性」「情緒安定性(神経症傾向)」「堅実性」「同調性」「経験への開放性」の5つのファクターでパーソナリティ(性格)を評価する心理学の標準的な指標だ。

男女平等な国ほど男女の性差がなくなるとすれば、GIIと男女間でのビッグファイブのちがいは正の相関になるはずだ(ジェンダー不平等指数が低いほど性差は小さくなる)。研究者たちも当然、そのように予想したが、結果はまったく逆になった。それも、情緒安定性‐0.61、外向性-0.57、経験への開放性-0.49、同調性-0.42というかなり大きなものだった(相関係数は1が完全な正の相関、-1が完全な負の相関、0が無相関になる)。

これが「頑健かつ驚くべき結果」で、コスタらは「性差はヨーロッパ・アメリカ文化でもっとも大きく、アフリカやアジアの文化で小さかった」と述べて物議をかもした。男女が不平等な社会よりも、平等な社会でパーソナリティの性差は拡大しているのだ。

次いで2005年、心理学者のロバート・マックレーらが、調査対象を50カ国1万1985人に拡大し、自己報告ではなく他者の観察によって性格・行動を評価することで先の研究を検証した*2。

その結果は、やはりGIIとビッグファイブは負の相関関係で、経験への開放性-0.61、情緒安定性-0.57、外向性-0.56、堅実性-0.47、同調性-0.43というかなり大きな値になった。

追試をしてみても…

男女平等になるほど性差が拡大するという「頑健かつ驚くべき結果」について、2008年、デイビッド・シュミットらイギリス、オーストリア、エストニアの心理学者チームが3つの目的で検証実験を行なった*3。以下が彼らの疑問とその目的と結論だ。

(1) 異なるパーソナリティ因子を使っても同じ結果になるか? →先行研究と同じように、別の指標を使っても、男女平等になるほどパーソナリティの性差は拡大した。

(2) 国の数を55カ国に増やしても同じ結果になるか? →新たに追加した国も先行研究と同じ結果を示した。

(3)発展した国での性差の拡大を説明する外部要因はあるのか? →性差の拡大を社会の発展以外の別の要因で説明することはできなかった。

2018年、スウェーデンの心理学者エリク・マックジョラらが、22カ国の大きなサンプル(最低1000人)を用い、120項目のパーソナリティを比較した研究を発表した*4。

この研究ではグローバル・ジェンダーギャップ指数が使われたため、「発展した国ほど性差が大きくなる」ときは、GIIとは逆に相関関係がプラスになる。

その結果は、情緒安定性+0.33、経験への開放性+0.33、堅実性+0.48、同調性+0.49、外向性+0.53と、やはり大きな値になった。

国別では、もっとも性差が大きかったのがオランダ(1.17)、ノルウェー(1.13)、スウェーデン(1.11)、カナダ(1.07)、イギリス(1.06)で、逆にもっとも性差が小さかったのが中国(0.47)、マレーシア(0.58)、日本(0.59)、韓国(0.59)、インド(0.70)となった。ジェンダーギャップの大きな社会で暮らす日本人は、欧米人より男女のパーソナリティ(性格)が似ていることになる。

同じく2018年、ドイツの経済学者アーミン・フォークらが2012年に実施された「国際選好調査」の結果を分析した。この調査は76カ国の「利他性」「信用」「(報酬をともなう)ポジティブな互酬」「(罰をともなう)ネガティブな互酬」「リスクテイク」「忍耐力(時間割引率)」の選好を調べたものだ*5。

その結果は、女性は男性より利他性、信頼、ポジティブな互酬を好み、ネガティブな互酬を避けた。その一方で男性は女性よりリスクを取り、大きな報酬を期待した。

こうした性差は、経済的に発展し、より平等な社会政策を採用する国で拡大した。その相関関係は利他性+0.51、信頼+0.41、ポジティブな互酬+0.13、ネガティブな互酬+0.40、リスクテイク+0.34、忍耐力+0.43となり、平等が性差を拡大することが裏づけられた。

これを受けて著者たちは、「これらの発見は、経済的に発展しジェンダーが平等であることは、選好におけるジェンダーの差の独立した大きな要因であることを示した」と結論した。

社会に縛られなくて済む

男女が平等な社会になればなるほど男女の性差が拡大する。なぜこんな不思議なことが起きるのだろうか。

これについて研究者たちは、「伝統的な社会では、ひとびとは性差を個人の気質ではなく社会的強制と考えるのではないか」「経済的にゆたかになると身長の性差が拡大するように、パーソナリティの性差も拡大するのではないか」などの仮説を提示しているが、もっとも説得力があるのは、「ひとびとが自由に生きられるようになると、男と女の生得的なちがいが顕在化する」だろう。

厳格なイスラーム文化の下で暮らしている外向的な性格の女性は、自らの外向性を抑圧する強い文化的圧力にさらされるだろう。伝統的な社会の女性は自由を剥奪されているために、自分らしさ(生得的なパーソナリティ)を表現することができないのだ。同様に、こうした文化は男性のパーソナリティをも歪めるかもしれない。

認知能力において、男は論理数学的知能に優れ、女は言語的知能が高いとされる。この性差が生得的なものか社会的に「構築」されたものかは例によってはげしい議論になっているが、数学の成績において、男女が平等になるほど性差が拡大するという研究がある*6。

〔PHOTO〕iStock

イギリスの心理学者ジズバート・ストーは、ステレオタイプの脅威(「女は数学が苦手だ」というステレオタイプを意識させると実際に数学の成績が下がる)を検証するなかで、「男女平等で人間開発指数の高い経済的に発展した国々は、発展の遅れた国々よりも、数学における性差が大きくなる傾向がある」ことを発見した。

具体的には、「発展の遅れた地域の数学の成績は、ある国では男の方がよく、別の国では女の方がよかった。それに対して発展した国では、男の方が数学の成績がよいという一貫した傾向が見られた」とされる。

この研究でもうひとつはっきりしたのは、経済的に発展した国の方が数学の平均点が高いことだ。これは、伝統的な社会では学習において男も女も本来の能力を発揮できていないことを示唆している。

「男女平等」を掲げた旧ソ連では、物理学と工学の分野で政策的に男女の研究者がほぼ同数とされたが、体制が崩壊して自由に研究対象を選べるようになると、強制的に「エンジニア」にされた女性研究者たちが、生物学や医学、心理学など、人間や生き物にかかわる分野に次々と専攻を変えたという。自由な選択は生得的な性差を拡大するのだ。

こうした「事実(ファクト)」はフェミニズムの理念に反するように思うかもしれないが、そんなことはない。

日本の保守派は、「男は男らしく、女は女らしくあるべきだ」と主張し、夫婦別姓や同性婚のようなリベラルな改革に一貫して反対している。だがここで紹介した性差に関する研究からは、彼らの理想を実現するには保守主義がなんの役にも立たないことがわかる。

ジェンダーギャップの大きな日本では、男と女の性格はよく似ている。これは、男も女も「自分らしく」生きられないからだ。現在の「身分制的」な社会をより男女平等なものに変えていくことによって、ひとびとはより幸福になり、同時に保守派が望むような「男らしさ」「女らしさ」がはっきりした社会になるのではないだろうか。

