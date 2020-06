ブラジル・サンパウロ州のスザノの街には、ある時期からポケモンの彫像が設置されるようになったのだとか。

すでに5〜6体が確認され、いったい誰が置いているのかがわからないそうです。

In my city (in Brazil) there are many statues of Pokemons and no one knows who puts it



すごく立派なリザードン!



後ろ姿もクオリティが高い。



次々に設置されるようになったものの詳細は不明。

スザノの街は、日系移民が多いことでも知られているとのことです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●少なくともポケストップにその場所が指定されてるるよね?

(※ポケモンGOでアイテム等を入手できるポイント)



↑誰か色を塗って欲しい。



↑色は塗らないほうがいいと思う。ジムの中のポケモンの彫像に見える。



↑個人的には色を塗らないほうがいいね、安っぽくなる。



●スペイン語が話せるけど「野生のリザードン現る」と書いてある。



↑待ってて、ポケモンゲットだぜ。



●5〜6個だって。あと146個見つけないとな。



↑他のはよその国へ行って見つけないと。



●ブラジルにはたくさんの日本人(日系ブラジル人)がいることを話すと驚かれる。そして彼らは最高の日本食を、日本以外の土地で食べているよ。



↑日本以外で最も日本人が多いというのが奇妙だな。大半はサンパウロらしいが。



●もしかしたら化石かもだ。



●多分ポケモンゴープレイヤーによって作られたと思うよ。



●ほかに写真はないの?



↑ここで見られる。

(The Enemy - Veja todas as misteriosas estatuas Pokemon de Suzano)



●コンクリートで出来てるの? とてもよく出来ている。



●自分が宝くじに当たったら、庭にこれらを並べて小道を作る。



このエリアでポケモンGOをしたら、楽しさが倍増しそうですね。