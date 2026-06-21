私（アサミ、30代）は夫（タカヤ、30代）との二人暮らし。現在妊娠中で、今のところお腹の子は順調に育っています。順調とはいえ、不安はあります。きっと妊娠中は誰しも不安になるのだと思いますが、前回流産したので私はより慎重になっているのかもしれません。そして不安はもう一つ。近所に住む義両親がどこまで干渉してくるか。私は過干渉気味な義両親が苦手で、流産についても今回の妊娠についても話していません。現在私は妊