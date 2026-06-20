第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）に出走するコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）。福島牝馬Ｓに続く重賞連勝を狙う同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】これまで１３戦５勝。前走の福島牝馬Ｓは、９番人気ながら２４年クイーンＳ以来となる２度目の重賞制覇。管理する菊沢隆徳調教師と騎乗した菊沢一樹騎手は、１９年七夕賞以来となる２度目の父