第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）に出走するコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）。福島牝馬Ｓに続く重賞連勝を狙う同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】

これまで１３戦５勝。前走の福島牝馬Ｓは、９番人気ながら２４年クイーンＳ以来となる２度目の重賞制覇。管理する菊沢隆徳調教師と騎乗した菊沢一樹騎手は、１９年七夕賞以来となる２度目の父子重賞制覇を飾った。

実戦初コンビとなった菊沢騎手は「調教でストロングポイントを把握したつもりだったので、あとはそれを発揮できればと思っていました。すごくイメージした通りのポジショニングで競馬ができました」と、自身重賞２勝目を振り返った。

【仕上がり】

１１日、菊沢騎手を背にＷコースで追い切り。３馬身ほど先行したコブラ（７歳３勝クラス）に直線で馬体を並べると、半馬身先着してフィニッシュした。５ハロン６６秒７―１１秒０。菊沢騎手は「道中は前走に比べてリラックスして走れましたし、申し分なく動いている。１週前としてはいい動き」と重賞連勝へ好感触だった。

１７日の最終追い切りは菊沢隆徳調教師が手綱を執り坂路を単走。しっかり折り合いもつき５４秒２―１２秒５で駆け上がった。

【馬場適性】

当日の雨予報に関しても「雨の馬場も走ったことがあるし、全然苦にならないので」と歓迎。馬場悪化で父ゴールドシップ譲りの爆発力に期待を込めた。

【血統】

宝塚記念連覇などＧ１・６勝の父ゴールドシップの血筋が娘には確実に遺伝している。「併走馬に負けないぞという意志を感じたし、スイッチが入る部分があるのが走る馬の共通点。ゴルシ産駒はそういう馬が多い」と鞍上は父譲りの負けん気の強さを頼もしく感じている。

【鞍上・ハンデ】

１１年目の鞍上は、日本ダービー週の東京で４勝を飾るなど今年２３勝。昨年のキャリアハイ２９勝に迫っている。「一番強いと思われてのトップハンデ。結果を出したい」。５６・５キロのハンデも強気の競馬で克服してみせる。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。