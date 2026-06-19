この記事をまとめると ■キッチンカーは全国のイベント会場などでなくてはならない存在だ ■使用するクルマは軽自動車からトラックまでさまざまだ ■誰でもすぐにできるわけではなく保健所への申請などが必要になる キッチンカーを始めるために必要なこととは オフィス街のランチタイムやイベント会場で、いまや欠かせない存在となったキッチンカー（移動販売車）。自動車としての機能と厨房設備を融合させたこの車両は、外食産