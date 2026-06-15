元プロ野球選手で野球解説者の吉井理人氏が2日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『もう一度監督やりたいですか?』吉井理人&三浦大輔の気になる答えは…【監督バイブル】」に出演。日本ハム・新庄剛志監督から“粋な贈り物”をもらったことを明かした。新庄剛志監督○監督業の苦労「カウンセリングに近い」この動画では、監督経験のある吉井氏、古田敦也氏、三浦大輔氏で指