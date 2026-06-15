“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が14日、公式Xを更新。パンチの近況を報告するとともに、動画で元気な姿を公開した。【動画】「楽しそう」「かわいい〜」消防局の役目を終えたホースで遊ぶパンチくん投稿では「6／14（日）のサル山とパンチ」と題し、パンチが“大人サル”の隣でくつろいでいる様子を捉えた動画をアップ。飼育員は「パンチは徐々に毛色が変わってきま