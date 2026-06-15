世界中で話題“パンチくん”「毛色が変わってきました」 市川市動植物園が“成長の証”を報告「本当に大きく育ってきた」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が14日、公式Xを更新。パンチの近況を報告するとともに、動画で元気な姿を公開した。
【動画】「楽しそう」「かわいい〜」消防局の役目を終えたホースで遊ぶパンチくん
投稿では「6／14（日）のサル山とパンチ」と題し、パンチが“大人サル”の隣でくつろいでいる様子を捉えた動画をアップ。飼育員は「パンチは徐々に毛色が変わってきましたが遊び盛りは相変わらず。そして当然 #ごはモ」とユーモアを交えて報告し、ご飯をもりもり食べていることを表す「#ごはモ」とハッシュタグを添え、成長ぶりを伝えている。
さらに「サル山では季節に合わせ、体調や栄養バランスを考慮のうえ給餌しています。過多でも不足でもいけないため、メニューには常に注意を払っています」と、食事管理の詳細もつづられており、飼育員からたっぷりの愛情を注がれている様子が伝わってきた。
この投稿に「本当に大きく育ってきたみたい」「パンチくん大きくなったな〜」「可愛い可愛い…かわいぃよーー」「毛色が変わってきたことは、成長の証として喜ぶべきだけど、ちょっぴり寂しかったりもする」「新たなハッシュタグがついてて、笑っちゃいました笑」などと、多くの反響が集まっている。
【動画】「楽しそう」「かわいい〜」消防局の役目を終えたホースで遊ぶパンチくん
投稿では「6／14（日）のサル山とパンチ」と題し、パンチが“大人サル”の隣でくつろいでいる様子を捉えた動画をアップ。飼育員は「パンチは徐々に毛色が変わってきましたが遊び盛りは相変わらず。そして当然 #ごはモ」とユーモアを交えて報告し、ご飯をもりもり食べていることを表す「#ごはモ」とハッシュタグを添え、成長ぶりを伝えている。
この投稿に「本当に大きく育ってきたみたい」「パンチくん大きくなったな〜」「可愛い可愛い…かわいぃよーー」「毛色が変わってきたことは、成長の証として喜ぶべきだけど、ちょっぴり寂しかったりもする」「新たなハッシュタグがついてて、笑っちゃいました笑」などと、多くの反響が集まっている。