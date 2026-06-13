【モデルプレス＝2026/06/13】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。成長した息子の姿を公開した。【写真】「テラハ」出演39歳美女「腕もう限界」息子抱える姿◆島袋聖南、成長した息子の姿披露島袋は「気づけば20kg。ママの腕もう限界です」とつづり、息子の後ろ姿の写真を投稿。片方の肩で赤いリュックを背負った島袋が、路上にしゃがんだ息子を