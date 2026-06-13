「テラハ」島袋聖南「気づけば20kg」「腕もう限界」成長した息子の姿に「すくすく育ってますね」「愛おしすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/13】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。成長した息子の姿を公開した。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「腕もう限界」息子抱える姿
島袋は「気づけば20kg。ママの腕もう限界です」とつづり、息子の後ろ姿の写真を投稿。片方の肩で赤いリュックを背負った島袋が、路上にしゃがんだ息子を横から抱えるように腕を回す微笑ましい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「気持ちめちゃくちゃ分かる」「すくすく育ってますね」「共感しかない」「愛おしすぎる」「成長はあっという間」などの声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉ノアとゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「腕もう限界」息子抱える姿
◆島袋聖南、成長した息子の姿披露
島袋は「気づけば20kg。ママの腕もう限界です」とつづり、息子の後ろ姿の写真を投稿。片方の肩で赤いリュックを背負った島袋が、路上にしゃがんだ息子を横から抱えるように腕を回す微笑ましい姿が収められている。
◆島袋聖南の投稿に「すくすく育ってますね」の声
この投稿に、ファンからは「気持ちめちゃくちゃ分かる」「すくすく育ってますね」「共感しかない」「愛おしすぎる」「成長はあっという間」などの声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉ノアとゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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