元アトレティコ・マドリードFWラダメル・ファルカオは今、話題を集めているFWフリアン・アルバレスにメッセージを送った。2024年夏にマンチェスター・シティからアトレティコへ移籍を果たしたアルバレス。シティ時代からその実力は折り紙つきだったが、アトレティコでも素晴らしい活躍を見せており、昨シーズンは公式戦57試合で29ゴール8アシスト、そして今シーズンは公式戦49試合で20ゴール9アシストをマークしている。そんなアル