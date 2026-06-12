元アトレティコ・マドリードFWラダメル・ファルカオは今、話題を集めているFWフリアン・アルバレスにメッセージを送った。



2024年夏にマンチェスター・シティからアトレティコへ移籍を果たしたアルバレス。シティ時代からその実力は折り紙つきだったが、アトレティコでも素晴らしい活躍を見せており、昨シーズンは公式戦57試合で29ゴール8アシスト、そして今シーズンは公式戦49試合で20ゴール9アシストをマークしている。





そんなアルバレスだが、現在今夏の去就が注目を集めており、ラ・リーガでライバルのバルセロナとレアル・マドリード、そしてアーセナルなどそうそうたるクラブが獲得に動いている。超高額な移籍金が必要になるにも関わらず、人気銘柄となっているアルバレスはアトレティコ退団も噂されるなか、同クラブで公式戦91試合に出場し、70ゴール9アシストを記録したファルカオはアトレティコこそがアルバレスの居場所だと米『ESPN』にて強調した。「アトレティコ・マドリードに何か特別なものがあるのかは分からない。でも、ここに来ると、人々は本当に情熱的で、全力を尽くす選手に対してとても愛情深いんだ。その姿を見るうちに、自然とクラブを好きになってしまう」「アトレティコのサポーターには、私自身も惚れ込んでしまった。そして正直なところ、フリアンにとってここ以上にふさわしい場所はないと思っている。もっと資金力のあるプロジェクトはあるかもしれない。でも、それもそこまで大きな差ではないと思う。アトレティコは非常に大きな投資ファンドに買収されたクラブだからね。ただ、アトレティコのファンが与えてくれる情熱や愛情は本当に素晴らしい。そして何より、ここはマドリードという素晴らしい街でもあるんだ」間違いなく今夏の移籍市場での動きが注目されるアルバレスだが、この移籍騒動はどのような結末を迎えるのか。