京都が元U―20ブラジル代表DFウェヴェルトン（23＝ブラジル2部ヴィラ・ノヴァ）獲得に動いていることが11日までに分かった。関係者によると、すでに正式オファーを提示。交渉は大詰めを迎えている。ウェヴェルトンは1メートル83のセンターバックで、ボランチやサイドバックでのプレーも可能という。今季は期限付き移籍で同国2部ポンチ・プレッタプレーし、公式戦10試合出場。23年にはチェルシーのMFアンドリュー・サントスらと