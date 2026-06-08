サッカーＪ２磐田の新監督に、神戸の秋葉忠宏コーチ（５０）が就任することが８日、確実となった。複数のリーグ関係者によると、基本合意に達した。

千葉・市立船橋高校出身の秋葉氏はプロ入り後は、千葉や新潟などでも活躍。「マイアミの奇跡」を起こした１９９６年アトランタ五輪にも出場していた。引退後は、相模原、群馬での監督を経て、２０１６年リオデジャネイロ五輪ではコーチとして手倉森誠監督を支えた。２３年途中からＪ２清水の監督となり、２５年シーズンからのＪ１昇格に貢献も、同シーズン限りで監督を退任。神戸のコーチとなると、明治安田Ｊ１百年構想リーグでは優勝に貢献した。

明るいキャラクターと、熱血漢で知られサッカー界の“熱男”。負けた試合では「何もない！今季最低なゲームです」と激怒したかと思えば、会心の勝利には「This is… This is… This is FOOTBALL！！」と叫ぶなど人気者に。誰よりも熱い魂を持った男に、磐田の２０２４年シーズン以来のＪ１復帰が託された。