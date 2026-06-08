豊田ルナ 豊田ルナが、映画『シーシュポスたちのまなざし』（公開中）で映画初主演を果たした。“噂と正義”の狭間でもがきながら見えない真実を追い求めていく若者たちの姿を描く青春サスペンス。豊田は、高校時代の“とある事件”を題材にドキュメンタリー映像を制作しようと奮闘する大学生・黒田真優を演じている。子役からそのキャリアをスタートさせた豊田は現在、俳優・アイドル・グラビアアイドルと三刀流の